MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Koşu Ayakkabısı Seçimi
Koşu Ayakkabısı Seçimi


Koşu ayakkabısı seçiminde, bazı hususlar önem taşır. Dayanıklı olması, ağırlığı dengeli olarak tabana yayması, taban malzemesinin kauçuk olması, terlemeyi önleyici yapıda olması gibi özellikler, koşu ayakkabısı alırken dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

Termoplastik ve Esnek Taban Özellikleri ile Öne Çıkan Koşu Ayakkabıları

Lescon Markası, türlü koşullarda test ettiği spor ayakkabı modelleri ile öne çıkar. Bu spor ayakkabı kategorilerinden biri de koşu ayakkabısı modelleridir. Elektrik akımını, eşit olarak yayan teknoloji ile üretilmiş ve kauçuktan mamul esnek bir tabana sahiptir. Vücut dengesini sağlayacak ortopedik bir yapı mevcuttur. Model ve renk çeşitliliğine sahiptir. Beyaz, gri, lacivert, mavi, sarı, siyah, lacivert tonları bulunmaktadır. Markanın koşu ayakkabısı modelleri, her mevsime uygun tasarımları ve modelleri ile ürün çeşitliliği sunmaktadır.

Spor Yaparken Seçilmesi Önerilen Koşu Ayakkabısı Modelleri

Spor yaparken, doğru seçilmiş ayakkabı modelleri, ayak sağlığı açısından önem taşımaktadır. Koşu ayakkabısı alırken, sağlamlık ve kaliteyi önemseyenler için https://www.lescon.com.tr/erkek-kosu-ayakkabisi/  sitesi spor malzeme satan yerler içerisinde öne çıkmaktadır.

📆 05 Şubat 2019 Salı 20:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

BAĞLANTILAR