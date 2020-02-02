İstanbul’da Erzurumspor taraftarları TFF’ye yürüyecek…

Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu, Cumartesi günü Erzurumspor’un Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde İstanbul’da TFF’yi Protesto Yürüyüşü düzenleyeceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a yönelik haftalardır devam eden hakem katliamları, son Rizespor maçında yaşanan rezalette sabırları taşırdı. Erzurum başta olmak üzere yurt genelinde yaşayan milyonlarca Erzurumlu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) adeta öfke kusuyor. Tepkilerin giderek artması, İstanbul’daki Erzurum dernek ve vakıflarını da “eylem” için harekete geçirdi. Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu, Cumartesi günü Erzurumspor’un Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde İstanbul’da TFF’yi Protesto Yürüyüşü düzenleyeceğini açıkladı.

Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Osman Nuri Toraman, yaptığı yazılı açıklama, Cumartesi günü yapılacak ve TFF’nin Riva Tesisleri önünde son bulacak yürüyüşe İstanbul’da yaşayan tüm Erzurumluların katılması çağrısında bulundu. Toraman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli Erzurumlular…

Erzurum ve Erzurumspor’u yok sayan. Sistematik bir şekilde, koca bir şehrin futbol takımı üzerine oynanan oyunlara dur demek için.

Demokratik hakkımızı kullanarak. Hakemleri ve Federasyonu protesto etmek için. Erzurum ve Erzurumlunun hak ve menfaatlerini savunmak. Bizi yok sayanlara ‘Buradayız..’ demek için.

Sesimizi duyurmak için…

9 Şubat 2019 Cumartesi günü.

Saat: 12:00’de.

RİVA’da, Türkiye Futbol Federasyonu önünde buluşuyoruz…

Lütfen bu duyuruyu paylaşıp, herkesi haberdar edelim.

Kırıp dökmeden.

Taşkınlık yapmadan.

Dadaş duruşuna yakışır bir vakarla.

Protestomuzu yapıp, sessizce dağılacağız…