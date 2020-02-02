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İstanbul’da Erzurumspor taraftarları TFF’ye yürüyecek…


Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu, Cumartesi günü Erzurumspor’un Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde İstanbul’da TFF’yi Protesto Yürüyüşü düzenleyeceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a yönelik haftalardır devam eden hakem katliamları, son Rizespor maçında yaşanan rezalette sabırları taşırdı. Erzurum başta olmak üzere yurt genelinde yaşayan milyonlarca Erzurumlu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) adeta öfke kusuyor. Tepkilerin giderek artması, İstanbul’daki Erzurum dernek ve vakıflarını da “eylem” için harekete geçirdi. Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu, Cumartesi günü Erzurumspor’un Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde İstanbul’da TFF’yi Protesto Yürüyüşü düzenleyeceğini açıkladı.
Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Osman Nuri Toraman, yaptığı yazılı açıklama, Cumartesi günü yapılacak ve TFF’nin Riva Tesisleri önünde son bulacak yürüyüşe İstanbul’da yaşayan tüm Erzurumluların katılması çağrısında bulundu. Toraman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

Kıymetli Erzurumlular…

Erzurum ve Erzurumspor’u yok sayan. Sistematik bir şekilde, koca bir şehrin futbol takımı üzerine oynanan oyunlara dur demek için.
Demokratik hakkımızı kullanarak. Hakemleri ve Federasyonu protesto etmek için. Erzurum ve Erzurumlunun hak ve menfaatlerini savunmak. Bizi yok sayanlara ‘Buradayız..’ demek için.
Sesimizi duyurmak için…

9 Şubat 2019 Cumartesi günü.
Saat: 12:00’de.
RİVA’da, Türkiye Futbol Federasyonu önünde buluşuyoruz…

Lütfen bu duyuruyu paylaşıp, herkesi haberdar edelim.
Kırıp dökmeden.
Taşkınlık yapmadan.
Dadaş duruşuna yakışır bir vakarla.
Protestomuzu yapıp, sessizce dağılacağız…

📆 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

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