Karneni getir buzda kay’ etkinliğine rekor katılım!

Yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere bu yıl da ilk karne hediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından ‘Karneni Getir Buzda Kay’ sloganı ile beşinci kez düzenlenen spor etkinliğinde, bu yıl rekor katılım ile 16 binin üzerinde öğrenci buz pateni ile tanıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un 2015 yılından bu yana her yarıyıl tatilinde öğrencilere karne hediyesi niteliğinde düzenlediği ‘Karneni Getir Buzda Kay’ etkinliği bu yıl 16 binin üzerinde öğrencinin katılımı ile rekor seviyeye ulaştı.



İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik, öğrencilere hem yeni bir spor branşı ile tanışma imkanı sundu, hem de tatil döneminde eğlenceli anlar yaşattı. Her yıl ilginin giderek arttığı etkinlik, ilk dört yılında 22 binin üzerinde çocuk ve genci buz pateni sporu ile tanıştırdıktan sonra, bu yıl rekor kırarak 16 binin üzerinde öğrenciyi ve beraberinde bu keyifli anlara eşlik etmek isteyen velileri ağırladı.



18 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Zeytinburnu’nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti’nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğin ardından, buz pateni eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler www.spor.istanbul web sitesi üzerinden ön kayıt yaptırdıktan sonra, pisti ziyaret edebilirler.

Detaylı bilgi için; Levent Akyel 0549 806 58 28​