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Barış Manço ölümünün 20. yıldönümünde mezarı başında anıldı


AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 20. ölüm yıldönümünde usta müzisyen Barış Manço’nun mezarını ziyaret etti


Zeytinburnu Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve partililer, Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden olan Barış Manço’yu ölümünün 20’nci yılında mezarı başında andı. Barış Manço’nun bu ülke için önemli bir isim olduğunu söyleyen Başkan Aydın, Manço için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Başkan Aydın’ın Barış Manço hakkında yaptığı konuşma esnasında mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Beraberindeki partililerle Manço’nun geçmişte yaptığı televizyon programlarıyla ilgili konuşan Aydın daha sonra, Barış Manço’ya Allah’tan rahmet dileyerek ayrıldı.

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📆 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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