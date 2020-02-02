Fenerbahçe ilk kez üst üste kazandı

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ TOLGAY ALİ ARSLAN, GÖZTEPE MAÇININ 64. DAKİKASINDA BENZİA’NIN YERİNE DAHİL OLARAK FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK KEZ KADIKÖY’E AYAK BASTI. (MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU/İSTANBUL-İHA)

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2-0 kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almış oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonunda istediği gibi başlayamayan ve ligde konum olarak alt sıralara düşen Fenerbahçe, Göztepe karşısında aldığı galibiyetle çıkış yakaladı.

Bu sezon oynadığı maçlarda istenilen performansı gösteremeyen sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta 3-2’lik Yeni Malatyaspor ve bu hafta 2-0’lık Göztepe galibiyetiyle bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış oldu.

Fenerbahçeli futbolcular sezonunun ikinci yarısında Bursaspor beraberliği ve Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor’a karşı aldığı iki mağlubiyetten sonra Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetleriyle yükselişe geçti.