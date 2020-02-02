MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Spor » Fenerbahçe, Göztepe’yi 2-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Göztepe’yi 2-0 mağlup etti


Süper Lig’in 20.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Isla’nın ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inerek verdiği pasta penaltı noktası üzerinde Soldado topla buluştu. Soldado’nun gelişine vuruşunda kaleye giden topu Ayew tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 

10. dakikada İsmail’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde boş kalan Ayew’in kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

14. dakikada Ayew’in havadan ara pasında defansın arkasına sarkan Soldado’nun kaleci Beto ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı. 

38. dakikada Serdar’ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Volkan uzak direğe giden topu kurtardı. 

42. dakikada Serdar’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Jerome’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.  

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 

50. dakikada orta sahada Jerome’un Sadık’a arkadan ayağına yaptığı müdahale sonucunda hakem Suat Arslanboğa, Jerome’a direkt kırmızı kart gösterdi. 

73. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses’ın yanına verdiği pasta topla hareketlenen Jailson, ceza sahası içine girerdi. Jailson’un tekrar Moses’e pasında bekletmeden vuran Moses ağları sarstı. 2-0
81. dakikada İsmail’in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Tolgay’ın kafa vuruşunu kaleci Beto kontrol etti.

Stat: Ülker
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık (Jailson dk. 70), İsmail, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Benzia (Tolgay dk. 64), Dirar, Ayew (Moses dk. 64), Soldado
Yedekler: Berke, Serdar Aziz, Abdulcebrail, Eljif Elmas, Valbuena, Slimani
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Borges, Alpaslan (Deniz dk. 54), Halil (Yasin dk. 46), Serdar (Gouffran dk. 89 ?), Castro, Jerome
Yedekler: Eren, Göktuğ, Berkan, Kadu, Grillo, Yalçın, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Ayew (dk. 7), Moses (dk. 73) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Jerome (dk. 50) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ayew, Neustadter, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Halil, Castro, Yasin (Göztepe)  

Galeri
📆 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

BAĞLANTILAR