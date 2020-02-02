Fenerbahçe, Göztepe’yi 2-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Isla’nın ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inerek verdiği pasta penaltı noktası üzerinde Soldado topla buluştu. Soldado’nun gelişine vuruşunda kaleye giden topu Ayew tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
10. dakikada İsmail’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde boş kalan Ayew’in kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.
14. dakikada Ayew’in havadan ara pasında defansın arkasına sarkan Soldado’nun kaleci Beto ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
38. dakikada Serdar’ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Volkan uzak direğe giden topu kurtardı.
42. dakikada Serdar’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Jerome’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada orta sahada Jerome’un Sadık’a arkadan ayağına yaptığı müdahale sonucunda hakem Suat Arslanboğa, Jerome’a direkt kırmızı kart gösterdi.
73. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses’ın yanına verdiği pasta topla hareketlenen Jailson, ceza sahası içine girerdi. Jailson’un tekrar Moses’e pasında bekletmeden vuran Moses ağları sarstı. 2-0
81. dakikada İsmail’in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Tolgay’ın kafa vuruşunu kaleci Beto kontrol etti.
Stat: Ülker
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık (Jailson dk. 70), İsmail, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Benzia (Tolgay dk. 64), Dirar, Ayew (Moses dk. 64), Soldado
Yedekler: Berke, Serdar Aziz, Abdulcebrail, Eljif Elmas, Valbuena, Slimani
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Borges, Alpaslan (Deniz dk. 54), Halil (Yasin dk. 46), Serdar (Gouffran dk. 89 ?), Castro, Jerome
Yedekler: Eren, Göktuğ, Berkan, Kadu, Grillo, Yalçın, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Ayew (dk. 7), Moses (dk. 73) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Jerome (dk. 50) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ayew, Neustadter, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Halil, Castro, Yasin (Göztepe)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|21
|13
|5
|3
|47
|21
|+26
|44
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|+19
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|22
|12
|6
|4
|41
|26
|+15
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|22
|11
|6
|5
|41
|21
|+20
|39
|6
|Fenerbahçe
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|+15
|38
|7
|Beşiktaş
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|+6
|36
|8
|Göztepe
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|+5
|33
|9
|Gaziantep
|22
|8
|6
|8
|33
|35
|-2
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|6
|6
|9
|34
|30
|+4
|24
|11
|Gençlerbirliği
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Antalyaspor
|22
|5
|7
|10
|23
|39
|-16
|22
|15
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|16
|MKE Ankaragücü
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
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