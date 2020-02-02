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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » Bütün Mesele; “Ben Yaparım” demekte
Nazan Şara Şatana
Bütün Mesele; “Ben Yaparım” demekte


Birileri bir zamanlar şöyle demişler;

“Yetenekler ortaktır; herkes onlara sahiptir ama nadir olan yeteneklerimizin bizi götürdüğü yere gitme cesaretidir.”

Bizden cevap;

“Nasıl yani?”

Sonra bizden açıklaması şöyle geliyor.

Doğru herkes yeteneklidir. Çoğu insan resim yapar ancak yaptığı ve emek verdiği, itina ettiği, zaman ayırdığı, özendiği en çokta yaparım diye karar verdiği güne kadar resim yapabileceğini bilmez. Nedeni; Düşünmemiştir, istememiştir veya bir dürtü olmamıştır.

Herkes şarkı söyler;

Çoğu insan, ilk başta itiraz eder;

“Benim sesim güzel değildir.”

Nereden biliyorsun? Sesin güzel ki konuşuyorsun. Ses tellerin var. Kulağın iyi duyuyor, elbette çok güzel sesli olmayabilirsin, eee şarkıları da ha okumaya başladım okuyumla da olmaz. Bunun bir eğitimi, öğretilmesi var. Sesini kullanma sanatını bilmen gerek. Tabi birde Allah vergisi var. Onlar müstesna ve müstesnalar kaideleri bozmaz. Şu bir gerçektir, karşı tarafa duyurabiliyorsanız, cesur olun, deneyin, durmadan en azından aynı şarkıyı tekrarlayın, iyi okuyan bir sanatçı ile birlikte okuyun ya da bilemediniz ders alın.

Aaaa o da ne.

“Vallahi iyi söylüyorum, geçen gün ısrar ettiler söyledim çok beğendiler.”

Tabi beğenecekler, nedeni sen şarkı söylemeye karar verdin.

Bütün mesele karar vermekte.

Bütün mesele sabır göstermekte.

Bütün mesele;

“BEN YAPARIM” demekte.

Ya da ben öyle biliyorum.

Nazan Şara Şatana

📆 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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