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Bir fotoröportaj hikayesi, Kadıköy’ün sakinleri


Kadıköy’de yüzlerce yıldır yaşayan farklı toplulukların kültürel çeşitliliğini ve tarihsel zenginliğini kayıt altına almayı amaçlayan “Kadıköy’ün Sakinleri” kitabı okuyucu ile buluşuyor. 180 fotoğraf ve 17 etkileyici hikâyeden oluşan 260 sayfalık “Kadıköy’ün Sakinleri” kitabı 3 Şubat Pazar günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek sergi ile tanıtılacak.

Kadıköy Belediyesi’nin ortak çalışma alanı İDEA’yı kullanan fotoğraf sanatçısı Arzu Dedeoğlu ve Bülent Küçük ile araştırmacı Şakir Ayral’ın öncülük ettiği proje, Tasarım Atölyesi Kadıköy(TAK) tarafından yürütüldü. 20 fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı proje Mart 2018’de başladı.

KADIKÖY’ÜN KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIK KAYIT ALTINDA

Kadıköy’ün kültürel çeşitliliğini fotoğraf yolu ile belgelemek, bunu gerçekleştirirken de, İstanbul’un en önemli ilçelerinden birini hem toplumsal, hem de mekansal olarak incelen proje kent belleğine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kadıköy coğrafyasında yüzlerce yıldır yaşayan farklı toplulukların kültürel çeşitliliğini ve tarihsel zenginliğini kayıt altına alan kitap 180 fotoğraf ve 17 etkileyici hikayeden oluşuyor. 

3 Şubat Pazar günü saat 16:45’de bir söyleşiyle başlayacak proje tanıtım etkinliği Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Söyleşinin ardından, projede yer alan, hikayeleştirilmiş fotoğraflar sergisi görülebilir.

📆 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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