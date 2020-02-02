Kılıçdaroğlu İstanbul’da Erzurumlu bir aday sürprizi yapar mı?

Kılıçdaroğlu İstanbul’da Erzurumlu bir aday sürprizi yapar mı?

Seçimlere 57 gün kaldı partiler ince eleyip sık dokuyor özellikle İstanbul’da yarış çekişmeli gidiyor. Oynanan santranç bu seçimin çok farklı sonuçlara yol açacağını gösteriyor. İstanbul’da Adalet ve Kalkınma Partisi hemen hemen her bölgeden aday çıkardı adayların yarısının ise Karadeniz kökenli olması dikkat çekiyor. Anadolu Yakası bölgesinden iki Erzurumlu aday gösterildi, Tuzlada Dr. Şadi yazıcı Kartal’da Ebubekir Tâşyürek ile seçime girecek.

Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi ise Doğu Anadolunun oylarına ciddi şekilde talip oldu. Kars Ardahan Iğdır’dan beş aday çıkartan Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe – Küçükçekmece- Beyoğlu- Avcılar ve Şişli adaylarını henüz parti meclisine sunmadı.

Son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi Grup toplantısında yoğun bir şekilde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından örnek belediye olarak gösterilen Erzurum Çat Belediyesi ve Belediye Başkanı Arif Hikmet KILIÇ Şişli ilçesinde aday adayı oldu.

Hürriyet Gazetesinin değerli yazarlarından Abdülkadir Selvi’nin “Kılıçdaroğlu Kime Göz Kırpıyor” Başlıklı köşe yazısında Arif Hikmet KILIÇ’ın İstanbul’da aday gösterilmesini daha da güçlendiriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum’a sürekli gelerek Çat ilçesindeki hizmetleri yerinde takip etti. Kemal KILIÇDAROĞLU İstanbul’u kazanmak için Erzurumluların oylarına da talip olmak istiyor. İstanbul’da 700.000 seçmeni bulunan Erzurumluların oy verirken yapacağı tercih ise büyük merak konusu oldu.

Arif Hikmet KILIÇ, Erzurum’da yaptığı hizmetlerle gerek Erzurum’da gerek İstanbul’da hemşehrilerinin gönlünde taht kurmuş durumda

Bugün saat 14:00’te toplanacak olan Cumhuriyet halk Partisi Parti meclisinde alınacak adaylık kararları Büyükşehir seçimlerinin sonucunu belirleyecek.

Kars, Ardahan ve Iğdır’dan gösterilen 5 Adaydan sonra Erzurum sivil toplum kuruluşları Erzurumlu adayını bekliyor.