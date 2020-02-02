Spor Toto Süper Lig’de ara transfer raporu

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak itibariyle sona ererken, en çok transferi kadrosuna 12 futbolcu ilave eden MKE Ankaragücü oldu. Lider Başakşehir Robinho ve Demba Ba’yı, Galatasaray’ın da Mbaye Diagne ve Mitroglou’yu alması transfer döneminin dikkat çekici hareketlerindendi.

Türkiye’de 4 Ocak’ta başlayan ara transfer dönemi 31 Ocak itibariyle tamamlandı. Kulüpler bu dönemde yoğun mesai harcayarak takımlarını güçlendirmeye çalıştı. Lider Başakşehir transfer döneminde gücüne güç kattı ve Robinho ve Demba Ba’yı renklerine bağladı. Galatasaray ise sezon başından beri yapmaya uğraştığı forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou aldı. Beşiktaş Burak Yılmaz ve Japon futbolcu Shinji Kagawa transferi ile ses getirdi. Fenerbahçe de ezeli rakiplerinden oyuncuları kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan’ı kadrosuna kattı. Fener ayrıca Chelsea’den Victor Moses’i İstanbul’a getirerek taraftarlarını heyecanlandırdı.

Transfer şampiyonu Ankaragücü

Süper Lig’de ara transfer döneminde en hareketli takımı MKE Ankaragücü oldu. Sarı-lacivertlilerin transferin döneminin büyük çoğunluğunda yasakları bulunuyordu. Bu yasağın kalkmasının ardından Başkent ekibi 12 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig’in devre arası transfer döneminde gerçekleşen transferler şöyle:

Galatasaray

Gelenler

Diagne (Kasımpaşa)

Marco (Chaves)

Semih Kaya (Sparta Prag)

Emre Taşdemir (Bursaspor)

Mitroglou (Olimpik Marsilya)

Christian Luyindama (Standard Liege)

Gidenler

Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Ozan Kabak (Stuttgart)

Tarık Çamdal (Antalyaspor)

Garry Rodrigues (Al Ittihad)

Fenerbahçe

Gelenler

Serdar Aziz (Galatasaray)

Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)

Tolgay Arslan (Beşiktaş)

Miha Zajc (Empoli)

Victor Moses (Chelsea)

Gidenler

Diego Reyes (Leganes)

Yiğithan Güveli (Evkur Yeni Malatyaspor)

Barış Alıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)

Aatif (Çaykur Rizespor)

Ozan Tufan (Alanyaspor)

Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)

Salih Uçan (Empoli)

Beşiktaş

Gelenler

Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Nicolas Isimat-Mirin (PSV Eindhoven)

Muayer Oktay (Fortuna Düseldorf)

Kagawa (Borussia Dortmund)

Gidenler

Pepe (Porto)

Rayan Babel (Fullham)

Vagner Love (Corinthians)

Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)

Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

Başakşehir

Gelenler

Serdar Taşçı (Serbest)

Robinho (Demir Grup Sivasspor)

Demba Ba (Şanghay Shenhua)

Alican Özfesli (Altınordu)

Cemali Sertel (Eskişehirspor)

Fedor Kudryashov (Rubin Kazan)

Alican Özfesli (Altınordu)

Gidenler

Da Costa (Al Ittihad)

Karim Hafez (Kasımpaşa)

Mete Kaan Demir (Eskişehirspor)

Alican Özfesli (Altınordu)

Cemali Sertel (Eskişehirspor)

Kasımpaşa

Gelenler

Stipe Perica (Udinese)

Simone Scuffet (Udinese)

Tobias Heintz (Sarpsborg)

Haris Hajradinovic (Ösek)

Azad Toptik (Stuttgart)

Karim Hafez (Başakşehir)

Gidenler

Mbaye Diagne (Galatasaray)

Samuel Eduok (BB Erzurumspor)

Onur Ural (İstanbulspor)

Kayserispor

Gelen

-Transfer yasağı var.

Gidenler

Rotman (Akhisarspor)

Evkur Yeni Malatyaspor

Gelenler

Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü)

Yiğithan Güveli (Fenerbahçe)

Barış Alıcı (Fenerbahçe)

Mustafa Akbaş (Trabzonspor)

Bülent Cevahir (Balıkesirspor)

Aboubakar Kamara (Fulham)

Şeref Can Büyük (Le Havre)

Gidenler

Halid Boutaib (Zamalek)

Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe)

Sulley Minuru (Serbest)

Akhisarspor

Gelenler

Rotman (Kayserispor)

Musa Nizam (Antalyaspor)

Zeki Yavru (Trabzonspor)

Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor)

Edin Cocalic (Mechelen)

Gidenler

Seleznyov (Malaga)

Larsson (Aris Selanik)

Ioan Hora (FCSB)

Aytemiz Alanyaspor

Gelenler

Josef Sural (Sparta Prag)

Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Steven Caulker (Dundee FC)

Joel Obi (Chievo)

Gidenler

Barış Başdaş (Gençlerbirliği)

Ioannis Maniatis (Serbest)

Merih Demiral (Sassuolo)

Kaan Kanak (Adana Demirspor)

Darko Lazic (FK Sarajevo)

Bobo (Serbest)

Bursaspor

Gelen

–

Gidenler

Joshua John (Kaisar)

Bogdan Stancu (Gençlerbirliği)

Antalyaspor

Gelenler

Amilton (Desportivo Aves)

Tarık Çamdal (Serbest)

Fredy (Belenenses)

Gidenler

Vainqueur (Monaco)

Musa Nizam (Akhisarspor)

Danilo (Al Wahda)

Barrada (Gimnastic Tarragona)

Kenan Horic (Mladost Doboj Kakanj)

Olcan Adın (Serbest)

Maicon (Atletico Mineiro)

Atiker Konyaspor

Gelenler

Leonard Zuta (Rijeka)

Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)

Gidenler

Vedat Bora (Adana Demirspor)

Musa Araz (Afyonspor)

Wilfred Moke (MKE Ankaragücü)

Çaykur Rizespor

Gelenler

Chidozie Collins Awaziem (Porto)

Okechukwu Godson Azubuike (Pyramids)

Mykola Moroziuk (Dinamo Kiev)

Nguimbe Prejuce Nakoulma (Nantes)

Aatıf (Fenerbahçe),

Mohamed Abarhoun (Moreirense

Dario Melnjak (Domzale)

Zafer Görgen (Manisaspor)

Gidenler

Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor)

Ufuk Boncukçu (Tepecikspor)

Oğuzhan Malcı (Bergama Belediyespor)

Süleyman Koç (Adana Demirspor)

Oleksandr Gladky (Adana Demirspor)

Ali Çamdalı (Atike Konyaspor)

Dhurgam İsmail (Serbest)

Jaroslaw Jach (Crystal Palace)

MKE Ankaragücü

Gelenler

Michal Pazdan (Legia Varşova)

Stelios Kitsiou (PAOK)

Tyler Dominic Boyd (Vitoria Guimaraes)

Ante Kulusic (Sheriff)

Hadi Sacko (Leeds United)

Dever Orgill (Wolfsberger)

Aydın Karabulut (Demir Grup Sivasspor)

Cebrail Karayel (Şanlıurfaspor)

Zaur Sadaev (Terek Grozny)

Wilfried Moke (Atiker Konyaspor)

Hector Miguel Canteros (Chapecoense)

Oscar Scarione (Göztepe)

Gidenler

Kehinde (Denizlispor)

Erdem Şen (Chaves)

Bakary Kone (Arsenal Tula)

Bifouma (Evkur Yeni Malatyaspor)

Putsila (Altay)

Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep FK)

Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor)

El Kabir (Serbest)

BB Erzurumspor

Gelenler

Pierre Kanstrup (AGF Aarhus)

Rashad Muhammed (Sarpsborg FK)

Kristian Opseth (Bodo / Glimt)

Serkan Kurtuluş (Elazığspor)

Gabriel Obertan (Levski Sofia)

Samuel Eduok (Kasımpaşa)

Samed Ali Kaya (Göztepe)

Gidenler

Lennart Thy (PEC Zwolle)

Erhan Çelenk (Gazişehir Gaziantep FK)

Auremir (Serbest)

Christian Bekamenga (Elazığspor)

Özer Hurmacı (DG Sivasspor)

Demir Grup Sivasspor

Gelenler

Fatih Aksoy (Beşiktaş)

Diabate (Leicester City)

Hugo Vieira (Yokohama)

Özer Hurmacı (BB Erzurumspor)

Gidenler

Robinho (Medipol Başakşehir)

Cyriac (Giresunspor)

Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü)

Carl Medjani (Ohod)

Göztepe

Gelenler

Serdar Gürler (Huesca)

Lumor Agbenyenu (Sporting Lisbon)

Gidenler

Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor)

Oscar Scarione (MKE Ankragücü)

Samed Ali Kaya (BB Erzumspor)

Trabzonspor

Gelenler: Transfer yasağı var

Gidenler

Esteban Alvarado (Liga Deportiva Alajuelense)

Juraj Kucka (Parma)

Onur Recep Kıvrak (Futbolu bıraktığını açıkladı)

Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Zeki Yavru (Akhisarspor)

Mustafa Akbaş (Evkur Yeni Malatyaspor)