Şişli’de Sarıgül’e karşı Kılıç sürprizi olurmu?

Şişli için kulislerde yeni bir isim dillendirilmeye başlandı. İstanbul’un gözde ilçesi Şişli Belediyesini yönetmek için iddialı şekilde talep açan Erzurum Çat İlçe Belediye Başkan Adayı Arif Hikmet Kılıç, CHP’den aday gösterilmeyi bekliyor.

Beş ilçenin Aday açıklamasının da yapılacağı bugünlerde Aday tanıtımı ve seçim bildirgesinin açıklanacağı, görüşmeler sürüyor. Yeni bir formül arayışının gündemde olduğu da belirtiliyor.

Erzurum Çat İlçe Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Başkanlık döneminde hayata geçirdiği dikkat çekici projeleriyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdirini kazanmıştı. Şimdi ise CHP’den Şişli Belediye Başkanlığı için talep açan Arif Hikmet Kılıç, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül’ün karşısına çıkacağı iddia edildi.