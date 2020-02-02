Barış Manço’nun ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını

Usta sanatçı Barış Manço, ölümünün 20.yılında sevenleri tarafından unutulmadı. Manço’nun Kadıköy Moda’daki müzeye çevrilen evi, gece geç saatlere kadar ziyaretçi akınına uğradı. Müzenin açık olduğu saatlerde müzeyi, yaklaşık 2 bin kişi ziyaret etti.

Usta sanatçı Barış Manço’nun vefatının ardından 20 yıl geçti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan sanatçının Moda’daki evi, ölüm yıldönümünde hayranlarından büyük ilgi gördü. Kadıköy Belediyesi ve ailesinin çabaları ile daha önceki yıllarda müzeye çevrilen ev, Manço’nun vefat yıldönümü nedeniyle 31 Ocak’ta saat 00.00’a kadar ücretsiz ziyarete açıldı. Sanatçının hayranları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar Manço’nun evini gezerek, ondan kalan hatıraları gördü.

“Sanatçı kelimesini hak eden bir insansan”



Barış Manço’nun halktan biri olup sanatçı kelimesini hak ettiğini belirten bir ziyaretçi, “Barış Manço, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden birisidir. Sanatçı kelimesini hak eden insanlardan bir tanesi. Kendisini Moda’dan da tanıdığımız bir insan. Bazı yerlere gelmiş insanlar gibi, kesinlikle kendini üst düzey gören birisi olmadı. Halktan birisi oldu, en basiti, arabası ile ışıklarda durduğu zaman herkese gülümserdi. Herkesin yaşantısında iyi anlar kötü anlar olmuştur ama Barış Manço bize hiç kötü anılar bırakmadı. Hep halktan birisi oldu bu yüzden sanatçı kelimesini hak eden bir insan oldu” dedi.

“Barış Manço bıyığını onu anmak ve yaşatmak için bırakıyorum”



Barış Manço ile özdeşmiş olan bıyık stili bırakan Çağatay Güvenç, Barış Manço’nun doğum yıldönümünden ölüm yıldönümüne kadar bu bıyığı bıraktığını belirterek,“Barış Manço hepimiz için örnek alınası bir sanatçıydı. O vefat ettiği zaman ben 3 yaşındaydım ve çok ağlamıştım, büyüklerimin dediğine göre günlerce yemek yememişim. Onun anısına buraya geldik. Her zamanki gibi bu sene de unutmadık. Beş senedir geliyorum ve asla da unutmayacağız. Ben normal zamanda böyle bıyık bırakmıyorum, sadece Barış Manço’nun doğum yıl dönümünden, ölüm yıldönümüne kadar, onu anmak ve yaşatmak için sembolik olarak böyle bir şey yapıyorum” dedi.

Yaşlı, genç herkesin ilgi gösterdiği Manço’nun evindeki hareketlilik, gece geç saatlere kadar sürdü.