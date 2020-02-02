Fenerbahçe’ye 5 taze kan transfer

Süper Lig’in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katarken, 7 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, Ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler ocak transfer döneminde Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar (Bonservis), Chelsea’den Victor Moses (Kiralık), Galatasaray’dan Serdar Aziz (Bonservis), Beşiktaş’tan Tolgay Arslan (Bonservis) ve Empoli’den Miha Zajc (Bonservis) transferlerini yaparak bu mevkilerdeki eksiklerini gidermeye çalıştı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipten 7 futbolcuyla yollar ayrıldı. Fenerbahçe’de Aatif Chahechouhe (Çaykur Rizespor – bonservis), Diego Reyes (Leganes – kiralık), Barış Alıcı (Yeni Malatyaspor – kiralık), Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor – bonservis), Salih Uçan (Empoli – bonservis), Ozan Tufan (Alanyaspor – kiralık) ve Yiğithan Güveli (Yeni Malatyaspor – bonservis) Fenerbahçe formasına veda eden isimler oldu.