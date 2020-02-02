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Fenerbahçe’ye 5 taze kan transfer


Süper Lig’in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katarken, 7 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, Ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler ocak transfer döneminde Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar (Bonservis), Chelsea’den Victor Moses (Kiralık), Galatasaray’dan Serdar Aziz (Bonservis), Beşiktaş’tan Tolgay Arslan (Bonservis) ve Empoli’den Miha Zajc (Bonservis) transferlerini yaparak bu mevkilerdeki eksiklerini gidermeye çalıştı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipten 7 futbolcuyla yollar ayrıldı. Fenerbahçe’de Aatif Chahechouhe (Çaykur Rizespor – bonservis), Diego Reyes (Leganes – kiralık), Barış Alıcı (Yeni Malatyaspor – kiralık), Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor – bonservis), Salih Uçan (Empoli – bonservis), Ozan Tufan (Alanyaspor – kiralık) ve Yiğithan Güveli (Yeni Malatyaspor – bonservis) Fenerbahçe formasına veda eden isimler oldu.  

📆 01 Şubat 2019 Cuma 14:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

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