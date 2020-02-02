Battal İlgezdi, Ataşehir’de gövde gösterisi yaptı

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, binlerce Ataşehir vatandaşlara hitap etti.

Küçükbakkalköy Prestij Caddesi’nde gerçekleşen buluşmada STK temsilcileri, muhtarlar, Ataşehirliler ve parti örgütüyle bir araya gelen İlgezdi’yi coşkulu bir kalabalık karşıladı. İlgezdi’nin konuşması vatandaşların ” Ataşehir el ele İlgezdi’yle zafere” sloganıyla sık sık kesildi. Ataşehir Belediye Başkanı, CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi’nin konuşmasının büyük bir bölümünde yıllardır İBB tarafından onaylanmayan Ataşehir mahallelerinin imar sorunları yer aldı.

2019 Yerel Seçimlerin hız aldığı Ataşehir’de İlgezdi’nin buluşmasında ilk konuşmayı CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak yaptı. Altınkaynak konuşmasında demokrasinin ve ilçede omuz omuza kardeşçe yaşamanın önemine değindi. Hakkı Altınkaynak: “Değerli yol arkadaşlarım, muhtarlarımız, kadınlarımız, kardeşlerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. 10 yıl önce yine bu zamanlarda yolculuğumuza çıkmıştık. Yine siz Ataşehirlilerle bu yolculuğu sürdürmeye karar verdik. Hepinizin desteğiyle sosyal demokrasinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin topluma bakışı ve insan odaklı bakış açısıyla hizmetinizde olan Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezdi sizlerin iradesiyle yine görevinin başında olmak için, Ataşehir’i sahip olduğu güzelliklerle donatacak. Bundan hiçbir kuşkunuz olmasın. Çünkü, gücümüzü sizlerden alıyoruz. Bizim temel değerlerimiz var. Biz herkesin barış ve huzur içinde kardeşçe yaşaması için ve kendini güvende hissetmesi için elimizden geleni yapacağız. Dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemizde olduğu gibi bir takım sıkıntılar var. Ama demokrasinin gücüyle bu sıkıntıları aşacağı sizlerden aldığımız yetki ve destekle aşacağız. Biz bu topraklarda omuz omuza kardeşçe yaşayacağız. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ”

İlgezdi’nin buluşmasına Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti’nin Ataşehir birlikteliğini temsilen İyi Parti Ataşehir İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir’de katılım gösterdi. Özdemir İyi Parti adına İlgezdi’nin adaylığını kutladı. Özdemir : “Ataşehir’imizin Kurucu Başkanı Sayın Battal İlgezdi’nin yeniden aday olmasını kutluyorum. Birlik ve beraberlik için çıktığımız bu yolda İyi Parti ve CHP Ataşehir birlikteliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”dedi.

İyi Parti Ataşehir İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir’in ardından Battal İlgezdi, vatandaşların “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları ile karşılandı. İlgezdi: ” Sevgili Ataşehirliler 2009’da yoktan var ettiğimiz Ataşehir’i hep beraber kurduk. O zor günlerde bana destek veren Ak Partililere, Cumhuriyet Halk Partililere, Saadet Partililere, Milliyetçi Hareket Partililere buradan teşekkür ediyorum. Biz bu güzel kenti bugünlere hep beraber getirdik. Eğer sizlerin desteği olmasaydı bugün Ataşehir diye bir yer yoktu. Biliyorsunuz bir yılı aşkın bir süredir görevimden uzaklaştırıldım. Ama şunu söylemem gerek benim alnım açık, veremeyecek hiçbir hesabım yok.” şeklinde konuştu.