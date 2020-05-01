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Ahmet Şimşek Koleji
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Kadıköy’de kadın avukatın park halindeki aracını ateşe verdi


Kadıköy’de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs aracı ters park etti diye bir kadın avukatın otomobilini ateşe verdi. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şahıs gözaltına alındı.

Kadıköy Moda’daki Şair Latifi Sokak’ta park halinde bulunan otomobil, sahibinin komşusu tarafından ateşe verildi. İddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen zanlının, otomobilin sokaktaki trafik akışına ters şekilde park edilmesine sinirlendiği, bunun üzerine önce aracın ön camını kırdığı, ardından da ateşe verildiği öğrenildi. Saklanmak üzere bir apartmana giren şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Aracın yanına geldiğinde yandığını gören avukat kadın ise şok oldu. Aracı yanan kadın kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise tepki gösterdi.

Olay sırasında sokakta bulunan bir vatandaş, “Moda’da artık böyle şeyler normal karşılanıyor çünkü Moda çok değişti. Şu an ben de şaşırmadım bu sokakta yaşananlara. Şahıs yukarıdan aşağı inerken aracın ters yönde olduğunu görüyor ve araba nasıl ters yönde durur diye bir anda çıldırıyor. Aracın üstüne çıkıp odunla camını kırdıktan sonra ateşe veriyor. Ben şaşırmadım, siz de şaşırmayın, artık burada yaşanan şeyler çok normal” diye konuştu.

📆 29 Ocak 2019 Salı 21:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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