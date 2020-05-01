Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor’u 3-2 yendi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında kendi sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2’lik skorla kazandı. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Mehmet Ekici (2) ve Mehmet Topal kaydetti. Yeni Malatyaspor’un golleri ise Mina ve Donald’dan geldi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin iki golünün atan Mehmet Ekici, mücadelede bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Bu skorun ardından Fenerbahçe puanını 20’ye yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

Sarı – Lacivertliler böylece 6 haftalık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tribünlerde ‘Go Home Damien’ pankartı

Fenerbahçe tribünleri ‘Go Home Damien’, ‘Evine dön Damien’ pankartıyla Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’ye tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabaka öncesinde sarı-lacivertli tribünler ‘Go Home Damien’, ‘Evine Dön Damien’ pankartı açtı. Maraton üst tribününde açılan pankart müsabaka başlamadan önce toplandı.

Tribünlerden Guilherme’ye tepki

Evkur Yeni Malatyaspor futbolcusu Guilherme’ye sarı-lacivertli tribünler tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile E. Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakanın 20. dakikasında sarı-lacivertli tribünler Yeni Malatyaspor futbolcusu Guilherme’ye tepki gösterdi. Karşılaşmanın 20. dakikasında yerde kalan Malatyaspor futbolcusu için Isla’ya topu taca atacağını gösteren Giulherme oyunu durdurdu ve ceza sahası içinde pası arkadaşına verdi. Bu hareket sonrası Fenerbahçeli futbolcular Giulherme’ye tepki gösterirken, sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma ıslıklayarak tepki verdi.

Bu olay sonrası hakem Ali Palabıyık, Guilherme’ye ve tepkisinden dolayı Soldado’ya sarı kart gösterdi.

Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile E. Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakanın 51. dakikasında rakibine faul yapan Hasan Ali Kaldırım hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kaldırım gördüğü bu kart sonrası cezalı duruma düşerken Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Moses ilk kez sahada yer aldı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Victor Moses, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 67. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe’nin İngiltere ekibi Chelsea’den transferi Victor Moses ilk kez Kadıköy’e ayak bastı. Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının 67. dakikasında Benzia’nın yerine oyuna dahil olan Nijeryalı futbolcu tribünlerin tezahüratları eşliğinde sahaya ilk adımlarını attı. Oyuna girdiği andan attığı driplingler ile tribünleri heyecanlandıran Moses müsabakanın son dakikalarında ise bir pozisyondan yararlanamadı. Victor Moses ilk maçında gösterdiği etkili performansla hem taraftarı hem de teknik heyeti mest etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Ayew’in pasını ceza sahası içinde düzgün kontrol eden İsla, topu ceza yayındaki Mehmet Ekici’ye çıkardı. Ekici’nin topun gelişine yaptığı sert vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0

28. dakikada sol kanattan kazanılan korner vuruşunda Aleksic’in ortasına iyi yükselen Mina, düzgün kafa vuruşuyla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

31. dakikada kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici, şık vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Farnolle’nin solundan filelere gönderdi. 2-1

34. dakikada Mehmet Ekici’nin ceza sahası içine gönderdiği uzun topu Malatya savunması sektirdi. Topla sol çaprazda buluşan Soldado’nun şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.

45+3. dakikada Fenerbahçe ceza alanına atılan uzun topu Mina Donald’a indirdi. Donald’ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Dirar’ın ceza sahası içinden şut denemesi savunmadan döndü. Dönen topta kaleyi düşünen Benzia’nın şutunu kaleci Farnolle rahat kontrol etti.

61. dakikada hızlı hücumda Yeni Malatya savunmasının arkasına sarkan Isla, topu Dirar ile buluşturdu. Ceza sahası içinde Erkan Kaş’ın müdahalesiyle Dirar yerde kalınca Ali Palabıyık penaltı kararı verdi.

64. dakikada beyaz noktaya gelen Mehmet Ekici’nin vuruşunu Fornolle çelmeyi başardı.

66. dakikada Erkan Kaş’ın ceza alanına attığı uzun pasta Bifouma kaleci Volkan ile karşı karıya kaldı. Volkan, Bifouma’nın sert şutunu kontrol etti.

70. dakikada Mehmet Ekici’nin köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadık’ın kafasını kaleci Farnolle kolay kontrol etti.

86. dakikada Valbuena’nın kullandığı kornerde Sadık’ın kafa vuruşunu kaleci Fanolle altıpas içine çeldi. Kaleciden dönen topu Mehmet Topal düzgün kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu. 3-2

90. dakikada Moses’in ceza sahası dışından yerden sert çektiği şut kale direğinin sağından dışarı çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Volkan, İsla, Sadık, Roman, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mehmet Ekici (Valbuena dk. 84 ?), Ayew (Elif dk. 80 ?), Dirar, Benzia (Moses dk. 67), Soldado

Yedekler: Berke, İsmail, Şener, Alper, Ferdi, Abdulcebrail, Jailson,

Teknik Direktör: Ersun Yanal

E.Y Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Donald, Murat, Aleksic (Ahmed Ildız dk. 67), Adem Büyük (Bifouma Koulassa dk. 46), Guilherme, Ömer (Pereira dk. 77 ?)

Yedekler: Ertaç, Eren, Mustafa, Sincere, Barış Alıcı, Mustafa, Bülent

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Mehmet Ekici (dk. 2 ve 31), Mehmet Topal (dk. 86) (Fenerbahçe), Mina (dk. 28), Donald (dk. 45+ 3) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Soldado, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Hasan Ali, Sadık (Fenerbahçe), Adem Büyük, Guilherme, Erkan Kaş, Robin Yalçın (E.Y. Malatyaspor)