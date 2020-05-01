İstanbul’da korkutan yangın!

Yangın, Bahçelievler Şehit İbrahim Koparır Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir içecek fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde 5 aydır kullanılmayan içecek fabrikasında tankların sökümü ve tahliyesinin yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonunda alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yangına 23 araç, 68 personelle müdahale edildiği belirtildi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
Bir cevap yazın