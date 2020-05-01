İstanbul’da korkutan yangın!

Bahçelievler’de 5 aydır kullanılmayan bir içecek fabrikasında tanklar söküldüğü sırada yangın çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangına, 23 araç 68 personelle müdahale edilirken yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına aldı.

Yangın, Bahçelievler Şehit İbrahim Koparır Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir içecek fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde 5 aydır kullanılmayan içecek fabrikasında tankların sökümü ve tahliyesinin yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonunda alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yangına 23 araç, 68 personelle müdahale edildiği belirtildi.