MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » İstanbul’da korkutan yangın!
İstanbul’da korkutan yangın!


Bahçelievler’de 5 aydır kullanılmayan bir içecek fabrikasında tanklar söküldüğü sırada yangın çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangına, 23 araç 68 personelle müdahale edilirken yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına aldı.

Yangın, Bahçelievler Şehit İbrahim Koparır Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir içecek fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde 5 aydır kullanılmayan içecek fabrikasında tankların sökümü ve tahliyesinin yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonunda alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yangına 23 araç, 68 personelle müdahale edildiği belirtildi. 

📆 28 Ocak 2019 Pazartesi 19:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR