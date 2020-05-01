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Kadıköy’de üst geçitteki asansörde mahsur kaldılar


Kadıköy’de bir alışveriş merkezinin hemen yanındaki üst geçidin asansöründe yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk mahsur kaldı.

Kadıköy’de bir alışveriş merkezinin hemen yanındaki üst geçidin asansöründe yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yukarı çıkarılan asansör kabinindeki çocukları dışarı çıkardı. Gülerek asansörden dışarı çıkan çocukların görüntüleri kameralara yansıdı.

Kadıköy Yenisahra’daki bir alışveriş merkezinin hemen yanında bulunan üst geçidin asansörü, bilinmeyen bir nedenle arızalandı. O sırada asansörle aşağı inmekte olan 3 çocuk, arızalanan asansörün içinde mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 dakika süren uğraşların ardından itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu asansör kabini yukarıya çıkarıldı. Kapının açılmasıyla birlikte 3 çocuk, güle oynaya dışarı çıktı. Çocukların sağlık durumlarında bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedilirken, 3 çocuğun amca çocukları oldukları, isimlerinin ise Cengiz (10), Beray (7) ve Hamza (7) Kaymaz olduğu öğrenildi.

📆 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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