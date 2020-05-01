Deve, keçi, eşek ve kıssadan hisse…

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Aralık 2018 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve

Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada anlattığı ibretlik bir olay.”

Hülagû Han, 1258 tarihinde Bağdat’a girerek çok şiddetli, akla hayale

gelmeyecek zalimlikler yapar ve halkın nabzını ölçmek için de bir gün o

beldenin en büyük âlimi ile görüşmek istediğini bildirir. Bu haber,

âlimler arasında korkuya sebep olur. Hülagû tarafından öldürülmek

korkusuyla bu davete icabet etmek istemezler.

Bu haber zamanın âlimlerinden Kadıhan’a ulaşır. Kadıhan, ufak tefek, sakalı

olmayan biridir. Daveti kabul eder, Hülagû ile görüşmek için kendisine bir

deve, bir keçi, bir de eşek verilmesini ister.

Böyle bir fedainin ortaya çıkması rahatlarının bozulmasından, güce karşı

çıkmaktan, gerçekleri söylemekten korkan herkesi rahatlatır. Çünkü bir

kurban bulunmuştur.

Kadıhan, hayvanlarla birlikte çadıra varır. Hayvanları çadırın dışında

bırakarak içeriye girerek kendisini tanıtır. Kendisiyle görüşmek üzere

geldiğini söyler.

Hülagû, Kadıhan’ı tepeden tırnağa süzer ve beklediği gibi birisi olmadığını

görerek, “Bana göndermek için bula bula seni mi buldular? Diye sorar.

Kadıhan gayet sakin bir şekilde; “Akıllı, cesur ve sana doğruları

söyleyecek biri ile görüşmek istiyorsan buradayım ama görüşmek için iri

yarı, boylu poslu birini istiyorsan deve getirdim, sakallı biri ile

görüşmek istiyorsan keçi getirdim, gür sesli biriyle görüşmek istiyorsan

eşek getirdim. Üçünü de çadırın önüne bıraktım. Onlarla görüşebilirsin!”

der.

Hülagû karşısındakinin sıradan birisi olmadığını anlar ve ilk sorusunu

yöneltir. “Söyle bakalım, beni buraya getiren sebep nedir?” diye sorar.

Kadıhan gayet sakin bir şekilde; “Seni buraya bizim amellerimiz getirdi.

Allah’ın bize verdiği nimetlerin kıymetin bilemedik. Esas gayemizi unutup

makam, mevki, mal mülk, zenginlik peşine düştük. Zevk, sefa ve dünyaya

daldık, bölündük, parçalandık, birbirimize düştük. Cenab-ı Hak da bize

verdiği nimetleri almak üzere seni gönderdi” der.

Hülagû bu sefer ikinci sorusunu sorar. “Peki, beni buradan kim

gönderebilir?” Cevap çok manidardır. “O da bize bağlı. Benliğimize dönüp

toparlanır, İslam’a, Allah’a döner, bize verilen nimetin kıymetini bilir,

zevk, sefa, israf, zulüm ve bölünüp, parçalanıp birbirimizle uğraşmaktan

vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramazsın” der.

Hülagû de Kadıhan’a “şimdi git bunları halkına anlat, bakalım kim

çıkarlarından, menfaatlerinden, tarafgirliklerinden vazgeçip seni

anlayacak?” Der.

Kıssadan hisse; ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal, manevi sıkıntıların

hepsinin suçlusu biziz. Parti, cemaat, tarikat gibi gruplara bölünmemiz ve

bu sebeple birbirimizi Allah için değil tarafımız adına sevmemiz, asıl

düşmanları bırakıp birbirimizle uğraşmamız. Sahip olduğumuz nimetlerin

kıymetini bilmememiz, makam, mevki, para, zevk, sefa peşinde koşmamız, kula

kul olmamız, Yüce Allah’ın yasakladığı halde ahiretimizi ve dünyamızı

kullara bağlamamız, kullardan umut etmemiz sebebiyle bütün bu sorunları

yaşamaktayız.

Çözüm açıktır öncelikle Allah’a inanıp güveneceğiz, sadece Allah’tan

bekleyeceğiz, bizim gibi aciz kullara bel bağlamayacağız ki Allah’ın

yardımı bizlere yetişsin. Yoksa alnımız secdede, gönlümüz dünyada ve

beklentimiz kullarda iken daha çok sürünürüz.