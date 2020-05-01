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İsmail Erdem’den Ataşehirlilere yeşil alan ve meydan müjdesi


Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye başkan adayı İsmail Erdem İmranlılar ile bir araya geldi.

İmranlı vatandaşlara müjde veren Erdem, “Halin yerine bir okul bir ibadethane, 55 bin metrekarelik meydan, 30 bin metre karelik yeşil alan geliyor” dedi.

Seçim çalışmalarını hızlandıran Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye başkan adayı İsmail Erdem Ataşehirlilere yeni müjdeler vermeye devam ediyor. Kayışdağı’nda Sivas İmranlılar ile buluşan Başkan İsmail Erdem, 55 bin metre karelik meydan, 30 bin metre karelik yeşil alan müjdesi verdi.

Yüzlerce İmranlı vatandaşın katıldığı dernek buluşmasında konuşan AK Parti Ataşehir Belediye başkan adayı İsmail Erdem, “İstanbul’da 39 ilçe arasında yeşil alanı en az olan ilçe Ataşehir geliyor. Hal yıllardır duruyor. Şu anda Tuzla’ya inşaat başladı. Halin yerine bir okul, bir ibadethane 55 bin metre karelik meydan 30 bin metre karelik yeşil alan geliyor. Yaşanan imar problemlerini, mülkiyet problemlerini giderilmesi için buraya bir İsmail Erdem lazımsa, bir kurban lazımsa biz bütün istikbalimizi, geleceğimizi her zaman halkımıza adamışız Ataşehir halkına ne imkanımız, bilgimiz, birikimiz varsa 1 Nisan itibariyle vermeye hazırız. Yapılacak her hizmet size bizler size hizmetkar olmaya geliyoruz. 10 yıllık yapmış olduğumuz hizmet ortada. 10 yıldır Sancaktepe’de hizmetlerimiz 1 Nisan’dan sonra Ataşehir’de olacak” dedi.

📆 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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