CHP’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı

CHP’nin kalesi konumundaki Kadıköy belediye başkan adayının kim olacağı merak ediliyordu. CHP’nin 2019 yerel seçimlerde Kadıköy adayı belli oldu, Şerdil Dara Odabaşı isminde karar verildi.

Şerdil Dara Odabaşı kimdir?

Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973’de Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2. ve 3. dönem Milletvekili ve Meclis İdari Saymanı Mahmut Odabaşı’ndan başlayarak, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdi olarak, küçük yaştan itibaren siyasetin içinde yer aldı. Lise yıllarında 1989 yerel seçimleri sırasında Ankara’da SHP Emek Mahalle Temsilciliği’nde çalıştı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. Örgütlenmenin gücüne inanan Odabaşı, üniversitelerde parti gençlik kollarının kurulamadığı dönemde, sosyal demokrat gençliği örgütlemek amacı ile kurulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu’nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği’ni ve Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi olarak bilinen, evrensel sosyal demokrat değerlerinin yaygınlaşması amacıyla kurulan derneğin kuruluşunda görev aldı ve Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 1994 Yerel Seçimleri’nde merkez seçim ofisinde görev yapan Odabaşı, Oğuz Kaan Salıcı’nın 2011 yılında CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği dönemde İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2012 yılında tekrar seçilerek, İl Başkan Vekili ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Murat Karayalçın’ın İstanbul İl Başkanlığı döneminde CHP İstanbul İl Sekreteri olarak görev aldı. İl yönetiminde çalıştığı farklı dönemlerde başta 2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundu. Odabaşı, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) üyeliği’nin yanı sıra farklı sivil örgütlerle de çalışmalar yürütüyor. 26 yıldır Kadıköy’de yaşayan, Fenerbahçe Kongre üyeliği de bulunan Şerdil Dara Odabaşı, 1999 yılında kurduğu kendi hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.