MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Genel, Manşet, Politika » CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları MYK’dan Geçti
CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları MYK’dan Geçti


CHP MYK’dan geçen adaylar belli oldu

CHP’nin bugün gerçekleştirilen MYK toplantısından İstanbul’un ilçeleri için geçen Belediye Başkan adayları belli oldu.

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı.

Elimize gelen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu aday listesini MYK’nın onayına sunarak onaylattı. Ancak listenin PM’de değişme ihtimali çok yüksek olduğu belirtiliyor.

CHP MYK TOPLANTISI BİTTİ, PM OLAYLI GEÇECEK

İşte Kılıçdaroğlu’nun onaylattığı aday listesi:

BAHÇELİEVLER – Mehmet Ali Özkan

BAKIRKÖY – Bülent Kerimoğlu

BAŞAKŞEHİR – Abdülhadi Akbayrak

BAYRAMPAŞA – Remzi Akbayram

BEŞİKTAŞ – Rıza Akpolat

BEYKOZ – (BOŞ BIRAKILDI)

BÜYÜKÇEKMECE – Hasan Akgün

ÇATALCA – Cem Kara

ÇEKMEKÖY – Seyfettin Yıldırım

ESENYURT – Kemal Deniz Bozkurt

FATİH – Soner Özimer

GAZİOSMANPAŞA – Erkan Kaya

GÜNGÖREN – İsmet Yaşar

KADIKÖY – Şerdil Dara Odabaşı

KARTAL – Gökhan Yüksel

PENDİK – Mehmet Salih Usta

SANCAKTEPE – Özgen Nama

SİLİVRİ – Özcan Işıklar

SULTANBEYLİ – Ayhan Koç

SULTANGAZİ – Halil Bozkurt

ŞİLE – Ali Secaattin Güney

ŞİŞLİ- Fidan Aslan Eroğlu

TUZLA – Salim Gürsoy

ÜMRANİYE – Caafer Aktürk

ÜSKÜDAR – Ahmet Kılıç

ZEYTİNBUR – Adil Emecan

EYÜPSULTAN – Emel Bilenoğlu

SARIYER – Şükrü Genç

📆 27 Ocak 2019 Pazar 20:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR