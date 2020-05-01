CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları MYK’dan Geçti

CHP MYK’dan geçen adaylar belli oldu

CHP’nin bugün gerçekleştirilen MYK toplantısından İstanbul’un ilçeleri için geçen Belediye Başkan adayları belli oldu.

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı.

Elimize gelen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu aday listesini MYK’nın onayına sunarak onaylattı. Ancak listenin PM’de değişme ihtimali çok yüksek olduğu belirtiliyor.

CHP MYK TOPLANTISI BİTTİ, PM OLAYLI GEÇECEK

İşte Kılıçdaroğlu’nun onaylattığı aday listesi:

BAHÇELİEVLER – Mehmet Ali Özkan

BAKIRKÖY – Bülent Kerimoğlu

BAŞAKŞEHİR – Abdülhadi Akbayrak

BAYRAMPAŞA – Remzi Akbayram

BEŞİKTAŞ – Rıza Akpolat

BEYKOZ – (BOŞ BIRAKILDI)

BÜYÜKÇEKMECE – Hasan Akgün

ÇATALCA – Cem Kara

ÇEKMEKÖY – Seyfettin Yıldırım

ESENYURT – Kemal Deniz Bozkurt

FATİH – Soner Özimer

GAZİOSMANPAŞA – Erkan Kaya

GÜNGÖREN – İsmet Yaşar

KADIKÖY – Şerdil Dara Odabaşı

KARTAL – Gökhan Yüksel

PENDİK – Mehmet Salih Usta

SANCAKTEPE – Özgen Nama

SİLİVRİ – Özcan Işıklar

SULTANBEYLİ – Ayhan Koç

SULTANGAZİ – Halil Bozkurt

ŞİLE – Ali Secaattin Güney

ŞİŞLİ- Fidan Aslan Eroğlu

TUZLA – Salim Gürsoy

ÜMRANİYE – Caafer Aktürk

ÜSKÜDAR – Ahmet Kılıç

ZEYTİNBUR – Adil Emecan

EYÜPSULTAN – Emel Bilenoğlu

SARIYER – Şükrü Genç