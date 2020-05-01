CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları MYK’dan Geçti

CHP MYK’dan geçen adaylar belli oldu
CHP’nin bugün gerçekleştirilen MYK toplantısından İstanbul’un ilçeleri için geçen Belediye Başkan adayları belli oldu.
CHP MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı.
Elimize gelen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu aday listesini MYK’nın onayına sunarak onaylattı. Ancak listenin PM’de değişme ihtimali çok yüksek olduğu belirtiliyor.
CHP MYK TOPLANTISI BİTTİ, PM OLAYLI GEÇECEK
İşte Kılıçdaroğlu’nun onaylattığı aday listesi:
BAHÇELİEVLER – Mehmet Ali Özkan
BAKIRKÖY – Bülent Kerimoğlu
BAŞAKŞEHİR – Abdülhadi Akbayrak
BAYRAMPAŞA – Remzi Akbayram
BEŞİKTAŞ – Rıza Akpolat
BEYKOZ – (BOŞ BIRAKILDI)
BÜYÜKÇEKMECE – Hasan Akgün
ÇATALCA – Cem Kara
ÇEKMEKÖY – Seyfettin Yıldırım
ESENYURT – Kemal Deniz Bozkurt
FATİH – Soner Özimer
GAZİOSMANPAŞA – Erkan Kaya
GÜNGÖREN – İsmet Yaşar
KADIKÖY – Şerdil Dara Odabaşı
KARTAL – Gökhan Yüksel
PENDİK – Mehmet Salih Usta
SANCAKTEPE – Özgen Nama
SİLİVRİ – Özcan Işıklar
SULTANBEYLİ – Ayhan Koç
SULTANGAZİ – Halil Bozkurt
ŞİLE – Ali Secaattin Güney
ŞİŞLİ- Fidan Aslan Eroğlu
TUZLA – Salim Gürsoy
ÜMRANİYE – Caafer Aktürk
ÜSKÜDAR – Ahmet Kılıç
ZEYTİNBUR – Adil Emecan
EYÜPSULTAN – Emel Bilenoğlu
SARIYER – Şükrü Genç
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
Bir cevap yazın