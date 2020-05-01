Mustafa Sarıgül, “Kırgınlığım, bugünkü CHP yönetiminedir”

31 Mart yerel seçimlerde Şişli’den Belediye Başkanı Adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, Feriköy’de miting düzenledi.

31 Mart yerel seçimlerde Şişli’den Belediye Başkanı Adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, Feriköy’de miting düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingde konuşan Mustafa Sarıgül, “Kırgınlığım, üzgünlüğüm iktidar olmak istemeyen bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminedir. Asla Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime değildir bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kılıçdaroğlu’nun etrafını çeviren kene gibi CHP’yi yemeye çalışanlaradır” dedi.



31 Mart yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkanlığı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Mustafa Sarıgül, Feriköy’de vatandaşlarla buluştu. Necdet Kotil İlkokulu önünde yapılan mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70’e alanı dolduran vatandaşlar Mustafa Sarıgül’e destek verdi. Ellerindeki dövizlerle alana saat öncesinden gelen Şişlililer Mustafa Sarıgül’e başarı dileklerinde bulundu. Mustafa Sarıgül, yaptığı konuşma sonrası vatandaşlarla beraber beyaz güvercin uçurdu.



Mitingde konuşan Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi’nde asıl kırgınlığının parti yönetimine olduğunu belirterek, “İktidar bütün belediyelerde adaylarını açıklayıp, hızlı bir çalışma içerisine girerken ana muhalefet ne yazık ki seçimlere iki ay kala adaylarını hala açıklamadı, açıklayamadı. Bunu anlamak mümkün değil seçimlere 2 ay kalmış neden açıklanmıyor bunu kabullenmek mümkün değildir. Çalışma arkadaşlarımla bizler çalışmaktan bıkmadık ama beklemekten ve belirsizlikten yorulduk. Biz çalışmaktan yorulmayız çünkü çalışa çalışa kazanacağız. Bize reva görülen, çalışma arkadaşlarıma reva görülen vefasızlıktan usandım ve yoruldum. Kırgınlığım, üzgünlüğüm iktidar olmak istemeyen bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminedir. Asla Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime değildir bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Genel başkan Kılıçdaroğlu’nun etrafını çeviren kene gibi CHP’yi yemeye çalışanlaradır” dedi.

“Şişli Belediyesi’nde ışıklar sönmeyecek”



Şişli Belediyesinde seçim sonrasında vereceği hizmetlere değinen Mustafa Sarıgül, “Şişli Belediyesi’nde ışıklar hiç sönmeyecek. Belediyemizi hem gündüz hem de gece 1’de de arasanız bu meydanda bulunan kardeşlerimden bir tanesi 3 dakika sonra size ulaşacak ve nasıl yardımcı olabilirim diye soracaklar. Şişli’de en büyük yatırımı eğitime ve okullara yapacağız. Ayrıca Şişli’ye güzel bir kadın doğum, çocuk hastanesi yola çıkmış geliyor” diye konuştu.

“Bu meydan nereden aday olmamı istiyorsa ben onu yapmakla mükellefim”



Vatandaşın isteği doğrultusunda adaylık konusunda adım atacağını belirten Sarıgül, “Bütün Şişli’de çalışma arkadaşlarımla birlikte 5 bin 600 kişi üzerinde anket çalışmalarımız bitmek üzere. Burada meydan da şunu söylemek istiyorum bu meydan nereden aday olmamı istiyorsa, meydan ne diyorsa ben onu yapmakla mükellefim” ifadelerini kullandı.