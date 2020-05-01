Anlaşmalı Boşanma Avukatı ile Hasarsız Boşanma

Yıllarca mutlu bir şekilde devam eden evlilikler gün geldiğinde çiftleri tatmin etmemeye başlayabilmektedir. Bu gibi durumlarda eğer ayrılma kararı alınmışsa yeni bir hayata başlama arifesinde sürecin en az hasar ve hızlı bir şekilde hallolması önemlidir. Çiftler birbirlerine saygı çerçevesinde boşanma imkânı sağlamışlarsa işler kolaylaşmaktadır. Buna anlaşmalı boşanma denmektedir. Bu gibi durumlarda önemli olan şey ise en az hasar ile doğru yolda ilerleyebilmektir. Günümüzde evliliklerin bir kısmı, hatta azımsanmayacak oranı boşanma ile sonuçlanabilmektedir. Bu süreç oluşana kadar neler olup bittiği her çift için özel olsa da boşanmada yaşanan sorunlar birbirine benzerdir. Dolayısıyla boşanma sürecinde izlenecek adımlar sağlıklı olmalıdır.

İlginizi Çekebilir : İstanbul Avukat Önerileri

Boşanma davaları çiftlerin bu noktaya gelmesine kadar yaşadığı olaylara göre farklı nitelikler taşıyabiliyor. Bunun kişiyi nasıl etkilediğini etrafımızdaki örneklerden görmüşüzdür. Anlaşmalı boşanma davası buna örnek verebilir. Ancak tabii ki tüm boşanmaların bu şekilde gerçekleştiğini söylemek zor. Bununla birlikte çekişmeli boşanma davalarının varlığından söz etmek mümkün. Anlaşmalı boşanmalarda iki tarafın da boşanmayı istemesi en önemli adımdır. Buna ek olarak eğer varsa çocuğun velayetinin ne olacağı, mal paylaşımı, maddi manevi tazminat gibi konularda bir uzlaşmaya gidilmesi de sürecin sorunsuz ve hızlı bir şekilde nihayete ermesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu gibi davalarda anlaşmalı boşanma avukatı tarafından verilecek bir destek tüm bu aşamaların sancısız geçirilmesine katkı yapacaktır.

Boşanma avukatı çiftlerin durumunu analiz ederek onlar için en iyi çözüm yollarını sunabilir. Medeni Kanun’un gerekliliklerini çiftlerin ve onların gelecekleri için olumlu anlamda kullanabilir. Boşanma sürecinden sadece çiftler değil, eğer varsa çocuklar da etkilenebilmektedirler. Anlaşmalı boşanmalarda çocuğun velayeti, mal paylaşımı gibi konular genel anlamda çözülmüş olduğundan, sonraki süreçte izlenecek yol sürecin nihayete ermesini kolaylaştıracaktır. Sağlam zeminde, iyi bir anlaşma boşanma avukatı ile sürdürülen davalar, sonraki yıllarda değişen fikirlerle açılması olası davalardan sizleri koruyacaktır. Hukuk bu anlamda ciddiye alınması gereken bir konudur. Boşanma süreci, boşanma protokolünün hazırlanması, anlaşmalı boşanma sırasında ve sonrasında atılacak adımların belirlenmesi anlamında titiz bir çalışma yürütülmesi önemlidir.

Daha fazlası için : http://aytacyavuz.com/