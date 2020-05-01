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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Toplum » Anlaşmalı Boşanma Avukatı ile Hasarsız Boşanma
Anlaşmalı Boşanma Avukatı ile Hasarsız Boşanma


Yıllarca mutlu bir şekilde devam eden evlilikler gün geldiğinde çiftleri tatmin etmemeye başlayabilmektedir. Bu gibi durumlarda eğer ayrılma kararı alınmışsa yeni bir hayata başlama arifesinde sürecin en az hasar ve hızlı bir şekilde hallolması önemlidir. Çiftler birbirlerine saygı çerçevesinde boşanma imkânı sağlamışlarsa işler kolaylaşmaktadır. Buna anlaşmalı boşanma denmektedir. Bu gibi durumlarda önemli olan şey ise en az hasar ile doğru yolda ilerleyebilmektir. Günümüzde evliliklerin bir kısmı, hatta azımsanmayacak oranı boşanma ile sonuçlanabilmektedir. Bu süreç oluşana kadar neler olup bittiği her çift için özel olsa da boşanmada yaşanan sorunlar birbirine benzerdir. Dolayısıyla boşanma sürecinde izlenecek adımlar sağlıklı olmalıdır.

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Boşanma davaları çiftlerin bu noktaya gelmesine kadar yaşadığı olaylara göre farklı nitelikler taşıyabiliyor. Bunun kişiyi nasıl etkilediğini etrafımızdaki örneklerden görmüşüzdür. Anlaşmalı boşanma davası buna örnek verebilir. Ancak tabii ki tüm boşanmaların bu şekilde gerçekleştiğini söylemek zor. Bununla birlikte çekişmeli boşanma davalarının varlığından söz etmek mümkün. Anlaşmalı boşanmalarda iki tarafın da boşanmayı istemesi en önemli adımdır. Buna ek olarak eğer varsa çocuğun velayetinin ne olacağı, mal paylaşımı, maddi manevi tazminat gibi konularda bir uzlaşmaya gidilmesi de sürecin sorunsuz ve hızlı bir şekilde nihayete ermesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu gibi davalarda anlaşmalı boşanma avukatı tarafından verilecek bir destek tüm bu aşamaların sancısız geçirilmesine katkı yapacaktır.

Boşanma avukatı çiftlerin durumunu analiz ederek onlar için en iyi çözüm yollarını sunabilir. Medeni Kanun’un gerekliliklerini çiftlerin ve onların gelecekleri için olumlu anlamda kullanabilir. Boşanma sürecinden sadece çiftler değil, eğer varsa çocuklar da etkilenebilmektedirler. Anlaşmalı boşanmalarda çocuğun velayeti, mal paylaşımı gibi konular genel anlamda çözülmüş olduğundan, sonraki süreçte izlenecek yol sürecin nihayete ermesini kolaylaştıracaktır. Sağlam zeminde, iyi bir anlaşma boşanma avukatı ile sürdürülen davalar, sonraki yıllarda değişen fikirlerle açılması olası davalardan sizleri koruyacaktır. Hukuk bu anlamda ciddiye alınması gereken bir konudur. Boşanma süreci, boşanma protokolünün hazırlanması, anlaşmalı boşanma sırasında ve sonrasında atılacak adımların belirlenmesi anlamında titiz bir çalışma yürütülmesi önemlidir.

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📆 27 Ocak 2019 Pazar 19:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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