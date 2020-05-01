İstanbul Avukatlık Hizmetleri

Yargının iyi işlemesi, insanların yargıya güvenmesi bir ülkenin doğru istikamette gittiğinin en büyük göstergelerinden biri olmaktadır. Dolayısıyla yargının işini yapabilmesine hizmet eden mesleklerin başında avukatlık gelmektedir. Zira avukatlığın kapsamı ve amacı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre avukatlık bir kamu hizmeti ve serbest meslek olarak ifade edilmektedir. Avukatlık mesleğinin önemi, mesleğe yemin ile başlanmasıyla pekişir. Dev bir şehir olarak İstanbul avukat unvanına sahip kişiler için farklı hukuki alanlarda hizmet sunmalarına olanak tanır. Bir devleti, ülkeyi yaşanabilir kılan unsurların başında sözü edilen yerde adalet duygusunun hissedilmesi, adalet mekanizmasını işleten kurumlara güven duyulması gelir. Adalet mülkün temelidir, sözü de bu anlayışın bir yansımasıdır.

Yargı organı, devletin yönetim sisteminin en önemli ayaklarından biridir.İstanbul avukatlık hizmetleri için yargı organını daha iyi tanıyabilmenizde Aytaç Yavuz Avukatlık ve Danışmanlık olarak sizin yanınızda yer alıyoruz. Avukatlık mesleğini seçen kişinin hukuka, ahlaka, mesleğin onuru ve kurallarına uygun davranacağını beyan ve kabul etmiş olur. Avukatlık mesleği bir inanç ile başlar ve idealist olmayı gerektirir. Her şeyden önce bir avukat adaleti tesis edebileceğini inanmalıdır. Avukatların mesleklerini icra ederken uymaları gereken belirleyici unsurlar vardır. Bunları daha önce de söz ettiğimiz Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları şeklinde sayabiliriz.

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Verdiğimiz Hizmetler

Aytaç Yavuz Avukatlık ve Danışmanlık olarak hukuku ilgilendiren tüm konularda yanınızdayız. Faaliyet alanlarımız, hukukun ilgilendiği tüm alanları kapsamaktadır. Bu geniş çalışma alanını Bilişim Hukuku, Ticaret hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ceza hukuku, İcra ve İflas hukuku, Aile hukuku, İdare Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Tüketici Hukuku ve Arabuluculuk Süreç Yönetimi şeklinde saymak mümkündür. Görüldüğü üzere avukatlık, uzmanı olunduğu alanda üst düzeyde bilgi birikimine sahip olunması gereken bir meslektir. Bu konularda ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği, özellikle İstanbul bölgesi avukatlık hizmetleri arayışınızda hemen yanınızda durdurduğumuzu belirtmek isteriz. Tecrübeli, birikimli ve dinamik kadromuzla size hizmet vermekten mutluluk duyacağız.

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