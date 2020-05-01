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Ahmet Şimşek Koleji
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Fenerbahçe, zorlu maçta Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak


Spor Toto Süper Lig’de zor zamanlar geçiren Fenerbahçe yarın bu sezon iyi sonuçlar alarak 3.

Spor Toto Süper Lig’de zor zamanlar geçiren Fenerbahçe yarın bu sezon iyi sonuçlar alarak 3. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Müsabaka öncesinde Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler sahasında ligin 3. sırasında yer alan Yeni Malatyaspor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında alacağı bir galibiyetle moral bulup ligdeki sıralamasını üst sıralara taşımak istiyor.

Son 13 maçtan 1’i kazanıldı

Süper Lig’deki son 13 maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe bu müsabakalardan 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kanarya, son 6 maçta ise galip gelemedi. Sarı-lacivertliler bu maçta da puan kaybederse, 2003’te yaşadığı 9 maçlık galibiyet hasreti rekorunu kırarak 10 maça çıkarmış olacak.

Gole çevirme oranı en düşük takım

Bu sezon Süper Lig’de gol pozisyonu bulamayan ve hücumda etkili olamayan Fenerbahçe ligin en düşük gol çevirme oranına sahip. Bu sezon % 8,6’lık oranla pozisyonları gole çevirmede sarı-lacivertliler son sırada yer alıyor.

Öne geçtiği maçlarda kaybediyor

Fenerbahçe, ligde sahasında öne geçtiği maçlarda puan kaybediyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig’de B.B. Erzurumspor’un evinde öne geçip puan kaybettiği (8 puan) maçlarda en fazla kaybeden ikinci takım (7 puan) konumunda bulunuyor.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de Martin Skrtel kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Tolga Ciğerci, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin, Harun Tekin ve Michael Frey sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak.

İki takım arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

📆 27 Ocak 2019 Pazar 19:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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