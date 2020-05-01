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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » 2019 Ofis Dekorasyonu ve Konfor
2019 Ofis Dekorasyonu ve Konfor


Yeni bir yılla birlikte 2019 ofis tasarım dekorasyon modelleri nasıl olmalı sorusu da duyulmaya başlandı. İş verimliliği açısından çalışanlara sunulacak rahat, güvenli ve sıcak bir ortam çoğu problemi daha ortaya çıkmadan halletmeyi sağlayacaktır. Bir ofisin dekorasyonunda yapılan işin niteliği önemlidir. Bulunulan çevre, ortamın genişliği, çalışan sayısı gibi faktörler dekorasyonu doğrudan etkiler. Bu şekilde hesap kitapla ortaya çıkan dekorasyon işleri hem kalitenin artmasını sağlayacak hem de ürünün ortaya çıkmak motivasyonunu artıracaktır. İş hayatında verimlilik çok önemlidir ve verimli koşulları etkileyen bazı faktörler bulunur. Tabii bunlardan en önemlisi iş yapılan ortamın konforu ve rahatlığıdır. Ofisler mesai günlerinde çalışanların saatler geçirdikleri ortamlardır, bir nevi yaşam alanıdır. Ofislerde verimi artırmak için takım ruhunu ön plana çıkarmak önemlidir.

Ofis Dekorasyonunda Ufak Dokunuşlar

Çalışanların nasıl rahat edecekleri, iş yerini hangi şartlarda sahiplenebilecekleri konusu da dekorasyonu etkilemektedir. Ofis dekorasyon fikirleri ortaya çıkma aşamasında yaratıcılık, yenilik ve özgünlük gibi meziyetlerle ortaya çıkar. Günümüzün en önemli iş nitelikleri sürekli bir gelişim gösterebilmektedir. Bir ofis ortamı da istisnasız bir şekilde gelişim ortamını desteklemelidir. Çünkü verimlilik ancak bu şekilde gelmektedir. En başta bahsettiğimiz 2019 ofis tasarım dekorasyon modelleri nasıl olmalısorusuna cevap verebilmek için ofisin özelliklerinin bilinmesi gerekir. Günümüzde ofisler artık sadece iş yapılan ortamlar olmaktan çıkmışlardır. Ofis dekorasyonu günümüzde sadece çıktı olan ürün veya fiziksel şartlara göre değerlendirilmemektedir.

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Bir ofisin dekorasyonunda öne çıkan parçalar olarak masalar, koltukla, sandalyeler, dinlenme salonları, aydınlatma, yer döşemesi, duvar kaplama veya boyaları sayılabilir. Bu paralar çalışanlar için sıkıntı yaratmayacak özelliklere sahip olmalılar. Dekorasyon her şeyden önce iş verimini sağlamaya yönelik olmalıdır. İnsanların kendilerini huzurlu hissetmelerini sağlayacak bir ortamın formülleri ofislere de uygulanmalıdır. Ofis dekorasyonları iç mimarlar tarafından tasarlanır. Bu noktada sadece tasarımın yetmeyeceğini, iş ortamındaki verime katkı yapacak katmanların doğru bir şekilde belirlenmesi gerektiğini söylemek isabetli olacaktır. Yeni yıl için, yani 2019 ofis tasarım dekorasyon modelleri için düşünürken tüm bu katmanları göz önüne almakta fayda var.

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📆 27 Ocak 2019 Pazar 19:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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