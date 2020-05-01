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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Virajı alamayan vinç devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan vinç devrildi: 1 yaralı


Beyoğlu Tersane Caddesinde virajı alamayan vinç devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Olay, saat 07:00 sularında Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Ecevit Aktürk’ün hakimiyetindeki 20 PE 091 plakalı vinç, virajı alamaması sonucu devrildi. Kontrolden çıkan vinçte sürücü Aktürk yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktürk’ü çıkarak hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yolda trafik güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise yolu araç trafiğine kapatarak sürücüleri başka bir istikamete yönlendirdi.

Vincin kaldırılma çalışması sürüyor.

📆 27 Ocak 2019 Pazar 15:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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