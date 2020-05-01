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Sancaktepe’de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama


İstanbul Sancaktepe’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Batuhan D. isimli şahsın Sancaktepe Fatih Mahallesi Marmara Caddesindeki ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından ekipler, uyuşturucu tacirinin evine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 61 gram Marihuana, 1 adet Hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet mermi ele geçirildi. Uyuşturucu taciri Batuhan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

📆 27 Ocak 2019 Pazar 15:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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