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Kartal’da uyuşturucu tacirine operasyon


Kartal’da polisin düzenlediği operasyonla gençlere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri, Şeyhmus Ç. isimli şahsın Kartal Soğanlık’ta gençlere uyuşturucu sattığını tespit etti. Şeyhmus Ç.’yi takibe alan ekipler, zanlının yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi satmak için aldığını belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler uyuşturucu tacirinin evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda satılmak üzere hazırlanmış 1170 gram kubar ve esrar, 79 gram marihuana tipi uyuşturucu madde ve şahsın uyuşturucu satışında kullandığı tespit edilen bir adet cep telefonu ele geçirildi. Şeyhmus Ç. Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahsın daha önceden de uyuşturucu madde satışı ve silahla kanuna muhalefet suçlarından suç kaydı olduğu tespit edildi.

📆 27 Ocak 2019 Pazar 15:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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