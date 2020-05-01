TGB’den tam bağımsızlık sözü, Uğur Mumcu kararlığındayız!

Türkiye Gençlik Birliği, İstanbul’da, cumhuriyet aydını Uğur Mumcu’yu anmak üzere ölüm yıl dönümünde Şişli Atatürk Evi’nden Uğur Mumcu Anıtına yürüdü. Anıt önünde basın açıklaması yapan TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, ‘’Vatan savunmasında Uğur Mumcu kararlılığı ve iradesi bize yol gösteriyor. Uğur Mumculara söz veriyoruz! Tam bağımsızlık mücadelemizde Atatürk’ün Türkiye’sini yeniden kuracağız.’’ dedi.

Türkiye Gençlik Birliği; İstanbul’da, cumhuriyet aydını Uğur Mumcu’yu anmak üzere ölüm yıl dönümü olan 24 Ocak günü Şişli Atatürk Evi’nden yürüyüş düzenledi. Kortej, ‘’Karanlığa geçit yok, aydınlık Türkiye’’, ‘’Atatürk’ün izinde, Uğur Mumcu bizimle’’, ‘’Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’’, ‘’Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’’ sloganları eşliğinde Uğur Mumcu Anıtı’na yürüdü. Eylemde ‘’Vatan Savunmasında Uğur Mumcu Gibi Cesuruz’’ yazılı pankart taşındı. TGB’nin düzenlediği eyleme Cumhuriyet Kadınları Derneği, Eğitim-İş 4 Nolu Şube, Tüm Öğretim Elemanları Derneği katıldı.

Yürüyüşün anıt önünde tamamlanmasının ardından TGB Genel Sekreteri Okan Özkan basın açıklaması yaptı. Özkan, ‘’Cesur gazeteci Uğur Mumcu’nun aramızdan ayrılışının 26.yıl dönümünde onu saygı ve sevgiyle anıyoruz. Gerçekleri yazan keskin kalemini satın alamadıkları için doğrudan onu hedef aldılar. Neydi onu hedef tahtasına oturtan sebep?

Uğur Mumcu şöyle diyordu: “Ben Atatürkçüyüm. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben antiemperyalistim. Ben tam bağımsız Türkiye’den yanayım. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım.” İşte size Uğur Mumcu’nun hedef alınması için onlarca sebep.’’ sözleriyle açıklamasına başladı.

Emperyalizm Türk Milletini Esir Alamadı, Alamayacak

Özkan açıklamasının devamında, ‘’Türkiye’nin karşısındaki en büyük tehlikenin ABD emperyalizmi ve onun piyonları olduğunu biliyordu. ABD’nin kukla Kürdistan planlarına karşı çıkıyordu. PKK’nın ABD tarafından silahlandırıldığını ve Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alacağını görüyordu. 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunan Fethullahçı Gladyoya karşı o zamandan beri net bir tavrı vardı. Tam bağımsızlık için Atatürk’ün devrimlerinden başka kurtuluş yolunun olmadığını biliyordu.

Uğur Mumcu’yu hedef alanların da kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Onu hedef alan eller, Vietnam’da, Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da, Suriye’de milyonlarca insanın kanına giren ABD emperyalizminden başkası değildir. Emperyalizm, bir milleti esir almak için önce o milletin bağımsızlık yanlısı aydınlarına saldırır. ABD, Türk milletini esir alabilir mi? Hayır. Alamadı, alamayacak. Türkiye’nin bağımsızlığı için Uğur Mumcular kendilerini feda etti, mücadelemize bayrak oldu.’’ dedi.

Terör Örgütleri Yenildikçe Tam Bağımsızlığa Kavuşacağız

TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, ‘’Bugün sadece Uğur Mumcu’nun değil, aynı zamanda Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın da şehit edildiği gündür. İsimler, konumlar başka olsa da hedef aynı. 1990’larda vatanseverliğe savaş açan gerici ve bölücü terör örgütleri aydınlarımızı, siyasetçilerimizi, askerlerimizi ve polislerimizi katlettiler. Bir Uğur Mumcu’yu, bir Ali Gaffar Okkan’ı şehit ettiler ancak bin, on bin, yüz bin, milyonlarca Uğur Mumcu’yu, Ali Gaffar Okkan’ı karşılarında buldular.

Atatürkçü, vatansever gençlik olarak, Türkiye Gençlik Birliği olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. ABD destekli terör örgütleri FETÖ, PKK, IŞİD yenildikçe vatanımızı tam bağımsızlığına kavuşturacağız. Ordusuyla bütünleşen Türk milletinin verdiği mücadele emperyalizme tokat üzerine tokat yağdırıyor. Vatan savunmasında Uğur Mumcu kararlılığı ve iradesi bize yol gösteriyor.

Uğur Mumculara söz veriyoruz! Tam bağımsızlık mücadelemizde Atatürk’ün Türkiye’sini yeniden kuracağız.’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye’nin Birleştirici Gücü Cumhuriyetin Aydınlık İnsanlarıdır

Basın açıklamalarının devamında konuşma yapan Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Beşiktaş Şube Başkanı Sevinç Dalyan ise ‘’Nice aydınlarımızı faili meçhul cinayetlerle katlederek yarınımızı karanlıkta bırakmaya çalışanlar emperyalist güçlerin uzun kollarıdır. Bugün bize düşen görev yas tutmak değil, Uğur Mumcular gibi mücadele etmektir.’’ şeklinde konuşma yaptı. CKD’den sonra açıklama yapan Eğitim İş 4 nolu Şube Başkanı Zekeriya Çakmak, konuşması sırasında ‘’Uğur Mumcular, Ahmet Taner Kışlalılar, Bahriye Üçoklar Türkiye’yi bölmek isteyenler tarafından katledildi, çünkü Türkiye’nin birleştirici gücü cumhuriyetin aydınlık insanları var oldukça Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalamak mümkün değildi.’’ dedi.