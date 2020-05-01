Uğur Mumcu Kadıköy’de özlemle anıldı

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, Uğur Mumcu ve tüm basın şehitlerine atfedilen “Türkiye’de Gazeteci Olmak, Gazeteci Kalmak” etkinliği, Uğur Mumcu’nun ölümünün 26’ıncı yıldönümünde Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Tiyatro sanatçıları Tilbe Saran ve Levent Üzümcü’nün yazılarından pasajlar seslendirdiği gecede, Uğur Mumcu’nun yaklaşık 30 yıl önce kaleme aldığı satırların bugün bile güncelliğini koruması, geleceğe yönelik öngörüsü dikkat çekti.

24 Ocak 1993’te Ankara’da Karlı Sokak’taki evinin önünde, uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden usta gazeteci Uğur Mumcu, ölüm yıldönümünde Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği “Türkiye’de Gazeteci Olmak, Gazeteci Kalmak” etkinliği ile anıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto “Uğur Mumcu’nun bugünü öngören müthiş bir zekası var. Başımıza neler geleceği konusunda bizleri uyarmış, bizler uyanmamışız. 26 yıl önceden çok daha kötü durumda yasıyoruz.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise, “Uğur Mumcu o dönemde terör kaynaklarını, cemaatleri, kaçakçılığı sıkça yazdı. 26 yıl sonra bugün demokrasiden uzak bir yönetimle karşı karşıyayız. Basın hayali bir dünya yaratıyor, yok gibi. Kalemler kırılmış gibi. Ortada karamsar bir tablo var. Bizler geleceğe yürürken bu güçlü kalemlerin iradesini tekrar yeşertmeli, güçlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

TİYATRO SANATÇILARININ SESİNDEN 30 YIL ÖNCESİ ‘DÜN GİBİ’

Tiyatro sanatçıları Tilbe Saran ve Levent Üzümcü, Uğur Mumcu’nun yaklaşık 30 yıl önce yazdığı yazılardan pasajlar seslendirdi. Mumcu’nun satırlarının bugün bile güncelliğini koruması, geleceğe yönelik öngörüsü izleyenleri duygulandırdı.

GAZETECİLER UĞUR MUMCU’YU VE ‘GAZETECİ OLMAYI’ ANLATTI

Gazeteci akademisyen Gökmen Karadağ moderatörlüğünde Gazeteci-Yazar Altan Öymen, T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Gazeteci-yazar Orhan Erinç, Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu ve PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral’ın katılımı ile söyleşi gerçekleştirildi.

Uğur Mumcu ile Ankara’da birlikte muhabirlik yaptıkları dönemi anlatan Altan Öymen, “İktidarlar eskiden de basınla, akademisyenlerle, düşünenlerle, yazanlarla uğraşmıştır. Ama bunların bir kısmı demokrasimizin fazla tecrübe edilmeyen yıllarında olan şeylerdi. Aradan uzun zaman geçti, bu süreçte çok tecrübe kazandık. Bu tecrübelerin ışığında bugün, basın özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi o günlerden de geriye gittiğimiz birçok alan var” şeklinde konuştu. Gazeteci Doğan Akın ise Uğur Mumcu’nun gazeteci Abdi İpekçi cinayetini araştırırken gösterdiği emeği hatırlatarak “Uğur Mumcu cinayeti üzerine, Uğur Mumcu çapında, onun gücünde bir gazeteci gidemedi. Çünkü böyle bir gazeteci yoktu” diye konuştu. PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral ise Türkiye’deki gazetecilere ilişkin verileri paylaştı: “Türkiye’de korkmak için, hele ki gazeteci iseniz, çok nedeniniz var. Şu anda 142 gazeteci hapiste. OHAL ilanından bu yana 516 gazeteci gözaltına alındı. Son 10 yılda gazetecilerin 3’te 1’i işsiz kaldı. Çalışanların hemen hemen tümü sendikasız. Basın yayın sektöründe sendikalaşma oranı yüzde 6. Gazetede çalışanların büyük kısmı yoksulluk sınırının altında çalışıyor. Yazı yazarken ‘bu sözcük başıma dert açar mı’ diye düşünmeyen insan yok. Sürekli tehdit altındasınız”.

DİLEK TÜRKAN VE GÜVENÇ DAĞÜSTÜN’DEN ‘YİĞİDİM ASLANIM’

Söyleşinin ardından Dilek Türkan ve Güvenç Dağüstün sahneye çıkarak Uğur Mumcu ile özdeşleşen ‘Yiğidim Aslanım’, ‘Ankara’nın Taşına Bak’, ‘Uğurlar Olsun’ gibi şarkıları seslendirdi, Burçin Büke piyanosu ile sanatçılara eşlik etti.