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Chelsea’den Victor Moses resmen Fenerbahçe’de


Fenerbahçe, Chelsea’den Victor Moses ile 1,5 yılık kiralık anlaşması sağlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Chelsea forması giyen Nijeryalı oyuncu Victor Moses’in 1,5 yıllığına kiralandığını resmen duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Victor Moses’in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses’e çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu forvet, kanat ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.  

📆 25 Ocak 2019 Cuma 17:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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