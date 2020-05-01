Chelsea’den Victor Moses resmen Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertli kulüp, Chelsea forması giyen Nijeryalı oyuncu Victor Moses’in 1,5 yıllığına kiralandığını resmen duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Victor Moses’in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses’e çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu forvet, kanat ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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