Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı!

Törene, kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda, eski eşi Yılmaz Gruda, şarkıcı Betül Demir ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şarkıcı Betül Demir, Ayşen Gruda’nın tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Tören sonunda Ayşen Gruda’nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda ünlülere sitem etti. Torunu Emre Gruda ise, anneannesinin tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı göktü.
Ayşen Grudan’nın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı başını cami avlusuna getirildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, sevenleri Gruda’nın tabutunun üzerine kırmızı karanfil bıraktı. Ayşen Gruda’nın torunu Emre Gruda anneannesinin tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı göktü. Cenaze namazının ardından Ayşen Gruda’nın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı ve sevenleri tarafından uzun süre alkışlandı. Gruda’nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.
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|8
|4
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|20
|+24
|50
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|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
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|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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