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Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı!


Usta oyuncu Ayşen Gruda için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Pankreas kanseri nedeniyle Çarşamba günü hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Çöpçüler Kralı ,Tosun Paşa gibi sayısız filmde oyna rol alan Ayşen Gruda için öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii’nde tören düzenlendi.

Törene, kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda, eski eşi Yılmaz Gruda, şarkıcı Betül Demir ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şarkıcı Betül Demir, Ayşen Gruda’nın tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Tören sonunda Ayşen Gruda’nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda ünlülere sitem etti

Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda ünlülere sitem etti. Torunu Emre Gruda ise, anneannesinin tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı göktü.

Pankreas kanseri nedeniyle Çarşamba günü hayatını kaybeden Usta oyuncu Ayşen Gruda bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hababam Sınıfı, Gülen Gözler,Aile Şerefi,Çöpçüler Kralı,Tosun Paşa gibi sayısız filmde oyna rol alan Ayşen Gruda için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törende Ayşen Gruda’nın kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda taziyeleri kabul etti. Törene Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda, şarkıcı Betül Demir, Ali Sunal, İlyas Salman, Müjdat Gezen, Nevra Serezli, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Demet Akbağ, Işıl Yücesoy, Suzan kardeş gibi ünlü sanatçılar ve sevenleri katıldı. 

Torunu,tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı döktü 

Ayşen Grudan’nın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı başını cami avlusuna getirildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, sevenleri Gruda’nın tabutunun üzerine kırmızı karanfil bıraktı. Ayşen Gruda’nın torunu Emre Gruda anneannesinin tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı göktü. Cenaze namazının ardından Ayşen Gruda’nın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı ve sevenleri tarafından uzun süre alkışlandı. Gruda’nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.  

📆 25 Ocak 2019 Cuma 16:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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