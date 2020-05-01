Fenerbahçe’yi Ümraniyespor kupadan eledi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında evinde karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı da sahasında 1-0 kazanan Ümraniyespor turu geçen taraf oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadele Ümraniyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe kupaya veda etmiş oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Valbuena’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Neustadter’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

27. dakikada orta sahada bulunan Valbuena’nın pasında defansın arkasına sarkan Şener’in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

29. dakikada Hasan Ali’nin ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani’nin kafa vuruşunda top kaleci Burak’ta kaldı.

43. dakikada Valbuena’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defansın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Skrtel’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

FENERBAHÇE, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇINDA SAHASINDA ÜMRANİYESPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 0-0 EŞİTLİKLE SONA ERDİ. (MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU/İSTANBUL-İHA)

51. dakikada Recep Aydın’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Atabey’in röveşata denemesi sonucunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı çıkardı.

52. dakikada sol tarafta topla buluşan Yasir Subaşı’nın ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Skrtel’in Atabey’e yaptığı hareket sonrasında hakem Serkan Tokat, ilk önce sarı kart gösterdi. Daha VAR’a giden Serkan Tokat, Skrtel’e direkt kırmızı kart çıkardı.

84. dakikada Dirar’ın sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Slimani’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

89. dakikada Serkan’ın ara pasında sol kanatta topu alan Leandrinho’nun ceza sahası içine girip yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Ülker

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan

Fenerbahçe: Volkan, Şener (Soldado dk. 80 ?), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Valbuena, Ayew (Sadık dk. 69), Frey (Dirar dk. 28), Slimani

Yedekler: Berke, Isla, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Jailson, Eljif Elmas

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir Subaşı, Recep Aydın (Bahadır dk. 80 ?), Emircan Altıntaş, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Muhammed dk. 61), Atabey Çiçek (Leandrinho dk. 66)

Yedekler: Metin, Birol, Diabang, Madinda

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Gol: Leandrinho (dk. 89) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Skrtel (dk. 68) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Atabey, Yasir, Timur (Ümraniyespor)