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Kadıköy’de denize düşen genç kızı bir Çevik Kuvvet polisi buz gibi suya atlayarak kurtardı


Kadıköy’de denize düşen genç kızı bir Çevik Kuvvet polisi buz gibi suya atlayarak kurtardı. Denizde yaşanan can pazarı kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Olay Kadıköy İskele’de önceki gün meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden denize düşen 16 yaşlarındaki genç kızı fark eden bir çevik kuvvet polisi hemen buz gibi denize atladı. Vatandaşların can simidi attığı çevik kuvvet polisi genç kızı yüzerek kıyıya kadar getirdi. Bu sırada karada bulunan polisler polise demir bir sopa uzatarak kıyıya çıkması için yardım etti. Genç kız hastaneye kaldırılırken, denizde yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. Görüntülerde çevik kuvvet polisi yüzerek kızın yanına gidiyor. Ardından genç kızı can simidi ile kıyıya getiriyor. Kızın bilincinin kapalı olduğu görülürken, diğer polisler demir bir sopa uzatıp kahraman polise yardım ediyor.

Görgü şahitleri ise, ” Kız beş dakika suda kaldı. Onu gören çevik kuvvet polisi hemen denize atladı. Kızı kurtardı. Büyük korku yaşadık” dedi.

📆 24 Ocak 2019 Perşembe 18:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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