Sanatçı Ayşen Gruda hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Ayşen Gruda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzman Dr. Ergün Kasapoğlu: “Ayşen Gruda’yı 13.45 itibariyle kaybettik.” 74 yaşında vefat eden Gruda, yaklaşık bir buçuk senedir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.