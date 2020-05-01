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Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri başlıyor


Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri” 26 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde (Kozzy) kapılarını açıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği Çocuk Kitap Günleri başlıyor. Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisinde 26 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’de açılışı yapılacak Çocuk Kitapları Günleri’ne Türkiye’nin önde gelen 11 yayınevi, çocuk kitaplarıyla katılıyor.

Çocuk Kitap Günleri 3 Şubat’a kadar Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

📆 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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