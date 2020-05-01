MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Etkinlikler, Genel, Magazin, Manşet » Barış Manço vefatının 20’inci yılında Kadıköy’de anılıyor
Barış Manço vefatının 20’inci yılında Kadıköy’de anılıyor


Yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan usta sanatçı Barış Manço aramızdan ayrılışının 20’inci yılında Kadıköy’de anılıyor.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” programı 1 Şubat Cuma günü saat 20:00’de başlayacak. Aydilge’nin konser vereceği gecede Manço’nun ailesi, dostları, sevenleri bir araya gelecek ve onun şarkılarını söyleyecek.

Moda’daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Barış Manço için düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Moda’daki Evi de 1 Şubat Cuma günü 24:00’e kadar ziyaretçileri için açık olacak. Barış Manço’nun eşyalarının görülebileceği ev ücretsiz gezilebilecek.

Barış Manço Anma Etkinliği Tarih: 01 Şubat Cuma

Saat : 20.00

Yer : Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

📆 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR