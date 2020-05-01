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Basketbolda Fenerbahçe, Olympiakos’u ağırlıyor


Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 20. haftasında yarın sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile mücadele edecek.

THY Euroleague’in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-lacivertliler, 17 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

17. randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague’de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fener parkeden 7 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 9 kez mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Yunanistan’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 73-72’lik skorla kazanmasını bildi.

İstatistiklerle iki takım

Fenerbahçe, ligde 83.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 80. 4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener’de Jan Vesely 14.8 sayı ortalamasıyla takımı içinde bu alanda zirve yer alıyor. Yunan temsilcisinde ise Georgios Printezis 11.9 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

📆 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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