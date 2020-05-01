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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Spor, Toplum » Mustafa Koç kabri başında anıldı
Mustafa Koç kabri başında anıldı


Fenerbahçe kongre üyesi ve aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’un abisi Mustafa Vehbi Koç, vefatının üçüncü yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Fenerbahçe Kulübünün kongre üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği Kurucu Başkanı iş adamı Mustafa Vehbi Koç, vefatının üçüncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Zincirlikuyu’nda bulunan aile kabristanında gerçekleşen anma törenine; Koç ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Anma töreni, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Koç ailesinin taziyeleri kabulüyle sona erdi.

📆 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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