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Özel eğitim alarak İstanbul’a geldiler, vatandaşları dolandırdılar


İran’da özel eğitim alarak İstanbul’a gelip ‘tırnakçılık’ yöntemiyle vatandaşları dolandıran çete, polis operasyonuyla çökertildi. Çetenin esnafı dolandırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Başakşehir, İkitelli’de yolda yürüdüğü esnada otomobille yanına gelen 2 şahıs tarafından ‘tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırıldığını belirten Emrah T. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek çalışmalara başladı. Şüphelilerin Emrah T.’nin yanına gelerek döviz bozdurmak istediklerini belirttikleri ancak banknotları bilmediklerini söyleyerek kendilerine göstermelerini istediği öğrenildi. Şahıslara yardımcı olmak için Emrah T. de cüzdanındaki parayı çıkararak gösterdiği ancak şahıslardan birinin banknotları tanıma bahanesiyle Emrah T.’nin elindeki paraları alıp ‘tırnakçılık’ yaparak bin 500 lirayı çaldığı ortaya çıktı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin Bayrampaşa’da bulunan bir işyerinde meydana gelen ‘tırnakçılık’ yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılığa karıştıkları tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ekipler şüphelilerin benzer yöntemle işyerinde çalışan Suriyeli S.A.’dan 3 bin 500 dolar çaldıklarını gördü. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit için çalışmalarını sıklaştırdı.

Şüphelilerin son olarak Başakşehir, Yeşillvadi Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosu çalışanını dolandırdığı ihbarını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İstanbul’da 3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. ‘Tırnakçılık’ yöntemiyle vatandaş ve işyerlerini hedef alan çetenin İran’dan geldikleri ortaya çıktı. İstanbul’da toplam 6 olaya karışan şüphelilerin hepsinin İran’da özel eğitim aldığı belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanırken 2’si serbest bırakıldı.

📆 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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