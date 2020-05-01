Mavi Çınar Ödülleri 6. kez sahipleriyle buluştu

Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumlarının düzenlemiş olduğu Mavi Çınar Ödül Törenleri 6. Kez sahiplerini buldu.

Özel Eryetiş Balkanlar Eğitim Kurumlarının düzenlediği Mavi Çınar Ödül Törenleri bu yıl Balkanlar Eğitim Kurumlarının kurucusu Vedat Eryetiş ’in öncülüğünde 6. kez düzenledi. Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilen törene, çok sayıda sanatçı, sanat ve bilim dünyasından önemli isimler katıldı. Öğretmen ve öğrencilerin yoğun çalışmaları sonucu hazırlanan ödül töreninde birçok ünlü isime öğrencilerin ellerinden ödül takdim edildi.

2018 yılı; kültür, sanat, edebiyat, televizyon, bilim, tiyatro, müzik dallarının en iyilerinin seçildiği 6. Mavi Çınar Ödül Töreni misafirlerin katılımıyla daha da anlamlı hale geldi. Her misafirin dudaklarından dökülerek kelimelerle şekillendirdiği güzel dilekleri yeni bir dönemin hayat enerjisini daha da artırdı.

Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi, Özel Yakacık Balkanlar Koleji İlkokulu ve Ortaokulu, Özel Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulu, Özel Nasibe Eryetiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi, öğrenci, öğretmen, yönetici ve idarecilerine uygulanan anket sonucunda değerlendirme yapıldı. Bir yılın değerlendirmesinin bin ışık dolu bakışlardan süzülerek yapıldığı anket, güzel bir günün belgesi olarak gelenekselleşen Mavi Çınar Ödül Töreni’nin altıncısında hafızalarda yerini aldı.

Program sunumunu Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Gizem TAÇAN gerçekleştirdi. Törenin protokol konuşmalarını Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ertan ORAL tüm misafirlere ithafen yaptığı konuşmasıyla taçlandırdı. Ardından ödül merasimine geçildi. Ödüle layık görülen isimler şöyle:

Yaşam Boyu Tiyatro Onur Ödülü- Suna KESKİN

Edebiyat Onur Ödülü- Ataol BEHRAMOĞLU

Yaşam Boyu Müzik Onur Ödülü- Özdemir ERDOĞAN

Yılın En İyi Sinema Yönetmeni- Can ULKAY

Yılın En İyi Bilim Çalışması- /Özgür AKIN

Yılın En İyi Haber Program Sunucusu- Gülbin TOSUN

Yılın En İyi Sporcusu- Sabriye ŞENGÜL

Yılın En İyi Erkek Müzik Yorumcusu- Ersay ÜNER

Yılın En İyi Kadın Müzik Yorumcusu- Derya ULUĞ

“Yaşam Boyu Onur Ödülü” Kategorisi

“Yaşam Boyu Tiyatro Onur Ödülü” kategorisindeki ödüle Suna Keskin layık görüldü. Yıllardır başarılarıyla ekranlarda ve sahnelerde alkışları toplayan Suna Keskin ödülünü öğrencilerin ellerinden aldı.

“Edebiyat Onur Ödülü” Kategorisi

“Edebiyat Onur Ödülü” kategorisindeki ödüle Ataol Behramoğlu layık görüldü. Behramoğlu ödülü alırken Atatürk’e sevgi ve özlemlerini dile getirerek gençleri bilim ve ışığın yolunda onun ilkelerinden şaşmamalarını dile getirerek nasihatlerde bulundu.

“Yaşam Boyu Müzik Onur Ödülü” Kategorisi

“Yaşam Boyu Müzik Onur Ödülü” kategorisinde ödüle layık görülen isim değerli Özdemir Erdoğan oldu. Erdoğan ödülünü almak üzere törenden önce ziyarette bulunmuş ve öğrencilerin elinden ödülünü almıştır.

“Yılın En İyi Sinema Yönetmen” Kategorisi

“Yılın En İyi Sinema Yönetmeni” ödülü Geçtiğimiz yıla damgasını vuran sinema Ayla ve Müslüm filmlerinin yönetmeni Can Ulkay’a verildi. Ulkay’ın sahneye çıktığı anda söylenen” Ankara Marşı” sanatçıyı duygulandırırken Ulkay başta değerli öğretmenler olmaz üzere tüm öğrencilere sevgilerini ve teşekkürlerini sunarak ödülünü aldı.

“Yılın En İyi Bilim Çalışması” Kategorisi

“Yılın En İyi Bilim” ödülü Özgür AKIN’a öğrenciler tarafından iletildi.

Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Özgür Akın, her platformda eğitimin önemini vurgulayan bir bilim insanı olarak ödüle layık gören öğrencilere ve eğitimlere teşekkürlerini sundu.

Akın, “Benimle birlikte ödül alan çok değerli bilim, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri Suna Keskin, Can Ulkay, Ataol Behramoğlu, Özdemir Erdoğan, Sabriye Şengül, Ersay Üner, Derya Uluğ, Gülbin Tosun’u da kutluyor ve saygılarımı sunuyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Yılın En İyi Haber Program Sunucusu” Kategorisi

“Yılın En İyi Haber Programı Sunucusu” kategorisinde yapılan anket sonucunda ödüle layık görülen Gülbin Tosun törene rahatsızlığı sonucıu katılamadı. Törende temsilcisi Tosun tarafından öğrencilere ve öğretmenlere yazdığı bir mesajı okuyarak teşekkürlerini ve şükranlarını ilettiğini ifade etti.

“Yılın En İyi Sporcusu” Kategorisi

“Yılın En İyi Sporcusu” kategorisinde Dünya Boks Şampiyonu Sabriye ŞENGÜL’e verildi. Şengül sahneye çıktığında ise eğlenceli dakikalar yaşandı. Şengül ödülünü “Yaşam Boyu Tiyatro Onur Ödülü” kategorisindeki ödülüne layık görülen ünlü tiyatoru sanatçısı Suna Keskin’in elinden almak istedi ve kendisini sahneye davet etti.İkili objektiflere beraber poz verdiler.

“Yılın En İyi Erkek Müzik Yorumcusu” Kategorisi

“Yılın En İyi Erkek Müzik Yorumcusu” kategorisinde ödüle son yılların en çok dinlenen ve takip edilen sanatçılarında Ersay Üner layık görüldü. Üner törene katılamazken öğrencilere teşekkürlerini iletti.

“Yılın En İyi Kadın Müzik Yorumcusu” Kategorisi

“Yılın En İyi Kadın Müzik Yorumcusu” kategorisinde ödülün sahibi gençlerin severek takip ettiği son yılların en başarılı sanatçılarından Derya Uluğ oldu. Uluğ ödülün ardından mini bir konser verdi.

Ödül törenin sonunda Ataol Behramoğlu bir şiir seslendirdi.