Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu, 1,5 ay süreyle kapatıldı







Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu, entegrasyon çalışmaları nedeniyle 1,5 ay süreyle kapatıldı. Vatandaşların Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculukları İETT otobüsleriyle ücretsiz olarak sağlanacak.

Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar’a götürülüyor.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı. İstanbul’da Söğütlüçeşme- Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, Marmaray hatları ile entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı.





