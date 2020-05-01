Binali Yıldırım Marmaray’da vatandaşlarla sohbet etti

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı’dan Üsküdar’a Marmaray ile yolculuk yaptı.

Trendeki yolcularla bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından sahil kenarında bir kafeye girerek vatandaşlarla bir araya geldi.

TBMM BAŞKANI VE AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BİNALİ YILDIRIM, YENİKAPI’DAN ÜSKÜDAR’A MARMARAY İLE YOLCULUK YAPTI. YILDIRIM, YOLCULARLA SOHBET EDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ. (İHA/İSTANBUL-İHA)

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk yaptı. Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray’a binen Yıldırım, trendeki yolcularla Üsküdar durağına kadar sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ardından sahil kenarında bir kafeye girerek vatandaşlarla sohbet etti.