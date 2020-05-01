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“Anılar ve müzik” konuğu, Ercan Turgut ile unutulmaz gece


Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ev sahipliğinde, Nesibe Müsevitoğlu’nun yapım ve yönetiminde düzenlenen, bir zamanların Tarkan’ı Ercan Turgut’un konuk olduğu ” ANILAR VE MÜZİK-88” Programı, 15 Ocak2019’da Caddebostan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Ercan Turgut’un sanat yaşamında iz bırakan Güzin & Baha ikilisinden Güzin ile ünlü “Turgay’ın Tavernası” sahibi ve Orkestra Şefi, Gazeteci Turgay Noyan’a kadar birçok sanatçının katıldığı program ile izleyiciler unutulmaz bir gece yaşadılar.

Türk Pop ve Arabesk Müziğinin unutulmaz Starı, Kadıköylü sanatçı Ercan Turgut Nesibe Müsevitoğlu’nun sorularına verdiği cevaplar ile izleyenlere zamanda yolculuk yaptırırken, kimi zaman da yaptığı espriler ile sevenlerini kahkahaya boğdu.

Annesinin mühendis olmasını istediği,  ancak müziğe olan ilgisi nedeni ile annesinin bu isteğini gerçekleştiremediğini söyleyen Ercan Turgut;  çocukluk yaşamı ile 1965 yılında kurduğu ilk orkestra ile başlayan ve bugünlere kadar gelen başarı dolu sanat yaşamını anlattı.

Frank Sinatra  tarzı müzikleri söylerken,  Arabesk müziğe ve Pop tarzına geçiş hikayesini de anlatan Turgut,  albümleri,  filmleri ve sahne çalışmaları hakkında geniş bir bilgi verdi.

Bu anlamlı gecede sanatçıyı yalnız bırakmayan dostları, Ercan Turgut ile anılarını sahnede paylaşırken, finalde hep birlikte söyledikleri şarkılar ile izleyicileri coşturdular.

Program Nesibe Müsevitoğlu’nun  Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu adına bir teşekkür plaketini sunması ile sona erdi.

📆 20 Ocak 2019 Pazar 23:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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