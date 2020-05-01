Saadet Partisi İstanbul’da 9 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

Saadet Partisi İstanbul’da 9 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

Saadet Partisi, İstanbul’da belediye başkan adaylarını açıklamayı sürdürüyor. Daha önce 10 ilçede adayını açıklayan parti, bugün de 9 adayını daha açıkladı.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim’in “İstanbul’a hizmet edecek, dürüst, çalışkan, liyakatli adaylarımızı açıklamaya devam ediyoruz” ifadeleri duyurulan adaylar şöyle:

Bakırköy: Adnan Şahin Başakşehir: Bekir Demirkaya Beyoğlu: Mehmet Yıldız Güngören: Adnan Hacıabdullahoğlu Kadıköy: Ahmet Kökler Maltepe: Fatih Erbican Şişli: Muharrem Çam Ümraniye: Yakup Kasımay Üsküdar: Yılmaz Bayat