İstiklal Caddesi’nden insan seli aktı

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, kendilerini dışarı attı.

İstiklal Caddesi’ne ve sahillere akın eden vatandaşlar, adeta insan seli oluşturdu.



İstanbul’da bugün 13 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı yazdan kalma bir günün yaşanmasına neden oldu. İstanbullular, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilip kendilerini dışarı attı. İstanbul’un çeşitli bölgeleri güneşli havayı fırsata çevirenlerle doldu taştı. En çok rağbet gören yerlerden biri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, insan seli kameralara yansıdı.



İstanbul’da bir süredir devam eden soğuk ve yağışlı günlerin ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar parklara akın etti. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte piknik yapmak için sahilleri tercih etti. Sahilde kalabalık oluşturan vatandaşlar havadan görüntülenirken, bazı gençler ise günün tadını bisiklete binerek ve spor yaparak çıkardı.



Ailesiyle birlikte gezmeye çıkan İsmail Başaran da günü fırsata çevirdiklerini söyledi. Çocuklarıyla birlikte sosyalleşmek için dışarı çıktıklarını ifade eden Başaran, “Bugünün fırsatını iyi değerlendirmek istedik. Okullar tatil de olunca çocuklar da faydalansınlar, biraz sosyalleşelim dedik. Hep evin içinde olmuyor devamlı televizyon, telefon olmuyor” dedi.