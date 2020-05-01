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Ataşehir’de alacak verecek kavgasında kan aktı: 3 yaralı


Ataşehir’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Ataşehir’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ataşehir’deki İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Ufuk P. ve Onur U., cadde üzerindeki taksi durağı önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklar çekildi. Onur U., tartışma esnasında Ufuk P.’yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Ufuk P., Onur U.’ya üzerinde bulunan silahla karşılık verdi. Bunun üzerine Onur U. da kendi silahıyla Ufuk P.’ye ateş açtı. Her iki şahıs da yaralanırken, olayı gören Ufuk P.’nin dayısı Coşkun Ç., olay yerine gelerek Onur U.’ya kurşun yağdırdı. Onur U.’nun da Coşkun Ç.’ye silahıyla karşılık vermesi üzerine ortalık kan gölüne döndü.

Olayda ağır yaralanan Ufuk P., kendisini aracına atarak yakındaki özel bir hastanenin acil servisine sığınmak istedi. Bu sırada Onur U., Ufuk P.’yi kovalayarak kurşun yağdırmaya devam etti. Kurşunların hedefi olan Ufuk P.’nin aracının delik deşik olduğu görüldü. Ufuk P., sağlık çalışanlarının acil müdahalesiyle ameliyata alındı. Dayı Coşkun Ç. de aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede ailelerin bir araya gelmesini önlemek amacıyla polis ekipleri, yaralı Onur U.’yu yakında bulunan farklı bir hastaneye yönlendirdi.

Silahlı kavga sırasında bölgedeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Taraflar arasında yaşanan silahlı çatışmayı gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, geniş çaplı araştırma devam ediyor.

📆 20 Ocak 2019 Pazar 21:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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