Fenerbahçe, Bursaspor ile 100. randevuda

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe rakibiyle 100. maçına çıkacak.



Spor Toto Süper Lig’de devre arasının bitmesinin ardından Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak. Bursaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’de 100. randevularına çıkacak. Bu eşleşme, Süper Lig tarihinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kendi aralarındaki mücadelelerin haricinde dalya yapan ilk eşleşme olacak.

Fenerbahçe 17 maçta 1 kez yenildi



Fenerbahçe, Bursaspor ile Süper Lig’de karşılaştığı son 17 müsabakanın sadece 1’inden mağlup ayrıldı. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip 10 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

2009’dan beri kaybetmiyor



Fenerbahçe, Mart 2009’da Bursaspor’a karşı aldığı 2-1’lik yenilgiden bu yana Süper Lig’de Bursa deplasmanında maç kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler bu müsabakalarda 4 galibiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Savunmada Sadık ön planda



Devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık Çiftpınar, sezonun ilk yarısında Malatyaspor formasıyla yaptığı 121 hamle ile Süper Lig’in en fazla uzaklaştırma yapan oyuncusuydu. Sarı-lacivertlilerin bir diğer stoperi Martin Skrtel ise bu alanda 97 uzaklaştırma dördüncü ile sırada yer alıyor.

Yanal son 7 deplasmanı kazanamadı



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’de görev yaptığı son yedi deplasman maçını kazanamadı. Yanal, bu müsabakalardan 1 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Yanal, ligdeki son deplasman galibiyetini Nisan 2017’de Trabzonspor’un başında, Antalyaspor’a karşı 3-0’lık skorla aldı.

Sakat ve cezalılar



Fenerbahçe’de kart cezaları bulunan Islam Slimani ve Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Harun Tekin ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayacak.