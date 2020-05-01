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Fenerbahçe, Bursaspor ile 100. randevuda


Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe rakibiyle 100. maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’de devre arasının bitmesinin ardından Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak. Bursaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’de 100. randevularına çıkacak. Bu eşleşme, Süper Lig tarihinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kendi aralarındaki mücadelelerin haricinde dalya yapan ilk eşleşme olacak.

Fenerbahçe 17 maçta 1 kez yenildi

Fenerbahçe, Bursaspor ile Süper Lig’de karşılaştığı son 17 müsabakanın sadece 1’inden mağlup ayrıldı. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip 10 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

2009’dan beri kaybetmiyor

Fenerbahçe, Mart 2009’da Bursaspor’a karşı aldığı 2-1’lik yenilgiden bu yana Süper Lig’de Bursa deplasmanında maç kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler bu müsabakalarda 4 galibiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Savunmada Sadık ön planda

Devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık Çiftpınar, sezonun ilk yarısında Malatyaspor formasıyla yaptığı 121 hamle ile Süper Lig’in en fazla uzaklaştırma yapan oyuncusuydu. Sarı-lacivertlilerin bir diğer stoperi Martin Skrtel ise bu alanda 97 uzaklaştırma dördüncü ile sırada yer alıyor.

Yanal son 7 deplasmanı kazanamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’de görev yaptığı son yedi deplasman maçını kazanamadı. Yanal, bu müsabakalardan 1 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Yanal, ligdeki son deplasman galibiyetini Nisan 2017’de Trabzonspor’un başında, Antalyaspor’a karşı 3-0’lık skorla aldı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de kart cezaları bulunan Islam Slimani ve Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Harun Tekin ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayacak.

📆 20 Ocak 2019 Pazar 21:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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